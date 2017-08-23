Phụ nữ có nét tướng mắt này tiền tài cứ phủ phê, gia đình hạnh phúc, một đời sống trong nhung lụa!

Tâm linh - Tử vi 23/08/2017 05:46

Nếu bạn sở hữu những nét tướng thế này thì xin chúc mừng, cứ yên tâm mà tận hưởng cuộc đời đầy vận may và hạnh phúc về sau nhé!

Kích thước mắt

Nếu bạn có mắt với kích thước lớn thì bạn là người rất có nhiệt huyết, sống hòa đồng, dễ tiếp thu cái mới, sức sáng tạo dồi dào. Bạn sống nhạy cảm và tinh tế, cháy với hoài bão hết mình. Nhưng bạn có khi lại quá tin người, cần cân nhắc hơn nhé!

Nếu bạn có đôi mắt với kích thước nhỏ thì bạn sống rất lý trí. Dù rằng bên ngoài có phần xa cách, lạnh nhạt nhưng bạn lại có nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Đơn giản là bạn che giấu giỏi và không để ai biết tâm tư của mình

Phụ nữ có nét tướng mắt này tiền tài cứ phủ phê, gia đình hạnh phúc, một đời sống trong nhung lụa! - Ảnh 1
Nếu bạn có mắt với kích thước lớn thì bạn là người rất có nhiệt huyết, sống hòa đồng, dễ tiếp thu cái mới, sức sáng tạo dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Hình dáng mắt

Mắt phượng

Đây một đôi mắt đẹp. Mắt to, tròn và rất sâu. Đây là nét cực kì thu hút ở đôi mắt này

Bạn sống kín đạo, nội tâm. Bạn cư xử khôn ngoan, nhạy bén nên được nhiều người yêu quý. Bạn luôn có cơ hội gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Từ đây mà bạn có công danh sự nghiệp rất chắc chắn. Cuộc sống về sau giàu sang phú quý không ai bằng

Mắt rùa

Mắt rùa tròn nhưng nhỏ, tròng mắt gợn. Bạn hay nhát, không nhiều tự ti, không thích hơn thua. Dù vậy bạn có sức khỏe rất tốt, tuổi thọ cao. Cuộc sống sau này rất an yên, giàu sang, con cháu thảo hiền.

Mắt bồ câu

Mắt nhỏ, tròn nhưng lại sâu hun hút, nhìn rất linh hoạt, nhanh nhẹn, rất nổi bật.

Bạn là người có đầu óc, nhạy bén, luôn có thể  nhìn thấu được tâm tư của người khác. Bạn cũng rất dễ tạo được cảm giác tốt với người khác ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bạn có cuộc sống tương lai giàu có, sự nghiệp vững vàng, gia đình sung túc hạnh phúc

Phụ nữ có nét tướng mắt này tiền tài cứ phủ phê, gia đình hạnh phúc, một đời sống trong nhung lụa! - Ảnh 2
Bạn là người có đầu óc, nhạy bén, luôn có thể  nhìn thấu được tâm tư của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Mắt sư tử

Đôi mắt to, sáng, tròng đen chiếm phần nhiều hơn. Đây là đôi mắt nhìn rất quý phái, lại có sức mạnh, đầy oai vệ.

Bạn là người thanh liêm, nghiêm chỉnh, thẳng tính nên luôn được nhiều người quý và kính trọng. Bạn có sức khỏe tốt, thành công trong sự nghiệp. Cả đời sung sướng, không phải lo toan gì

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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