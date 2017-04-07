Phụ nữ có 4 nét quý tướng này chắc chắn được hưởng nhiều phúc phước từ chồng con

Chỉ cần có 1 trong 4 nét quý tướng sau đây, phụ nữ sẽ có được cuộc đời hạnh phúc viên mãn.

Phụ nữ có những nét quý tướng này, họ luôn có được một cuộc sống vui vẻ, gia đình vợ chồng hòa thuận, con cái đoàn kết.

1. Mặt tròn phúc hậu

Phụ nữ có khuôn mặt tròn, đầy đặn thường có tướng phúc hậu. Trong cuộc sống hôn nhân, họ dễ lấy được người chồng hiền lành, tốt tính lại giàu có. Bản thân người phụ nữ có khuôn mặt tròn rất dịu dàng, đảm đang, họ biết chăm lo cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân của họ được hạnh phúc viên mãn, con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ.

2. Cuống tai to (dái tai)

Cuống tai càng to, phúc phước càng nhiều. Phụ nữ có cuống tai lớn sẽ có cuộc sống giàu sang, no ấm. Tính tình của họ hiền lành, vị tha, thường làm việc thiện giúp đỡ nhiều người. Cuộc sống của những người phụ nữ này rất hạnh phúc, yên bình. Vợ chồng luôn thuận hòa, về già được hưởng phúc lộc từ con cái.

3. Đầu mũi tròn, sống mũi thẳng

Theo nhân tướng học, người phụ nữ có đặc điểm này họ là những người rất tự tin, tính cách khá bộc trực. Họ gặt hái rất nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, đồng thời hỗ trợ rất đắc lực cho công việc của chồng. Phụ nữ có kiểu mũi này được chồng rất yêu quý, nể trọng.

Tài chính trong gia đình rất dồi dào, sung túc, càng về hậu vận họ càng gặp được nhiều may mắn, hưởng phúc lộc từ con cháu.

4. Nhân trung dài và sâu

Phụ nữ có đặc điểm này rất thuận lợi về đường con cái. Họ sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, chúng học hành giỏi giang và đạt được nhiều thành tích học tập xuất sắc. Cả cuộc đời người phụ nữ luôn tự hào về đường con cái, khi chúng trưởng thành họ được hưởng rất nhiều phúc lộc từ con.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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