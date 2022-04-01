Phụ nữ có 4 bộ phận này càng nhỏ càng giàu có phát tài, nhân duyên viên mãn, phúc báo hưởng cả đời

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 06:30

Theo nhân tướng học, phụ nữ mà có 4 bộ phận này trên cơ thể càng nhỏ càng giàu sang phú quý, phúc khí luôn thịnh vượng.

1. Miệng nhỏ chúm chím

Đa phần những người phụ nữ sở hữu khuôn miệng nhỏ nhắn lại hay chúm chím thường rất vượng vận đào hoa. Bản tính trời sinh là người hiền dịu, thánh thiện. Trong cuộc sống, họ hành vi đoan trang, cư xử dịu dàng. Có thể nói ở họ toát ra sức hút kỳ lạ đối với người khác giới nên chẳng bao giờ thiếu người ngưỡng mộ.

Phụ nữ có 4 bộ phận này càng nhỏ càng giàu có phát tài, nhân duyên viên mãn, phúc báo hưởng cả đời - Ảnh 1

Người xưa quan niệm miệng là cánh cửa vào cơ thể con người. Một người phụ nữ có miệng nhỏ thường là người rất thông minh, nhạy bén nên dễ dàng thành công trong công việc kinh doanh, buôn bán. 

Trong cuộc sống, phụ nữ sở hữu nét tướng này có tính cách thật thà, trung hậu nên thường được quý nhân giúp dỡ. Họ không chỉ giỏi trong công việc riêng mà còn khéo léo vun vén chuyện gia đình, chăm sóc chồng con.

2. Đầu mũi nhỏ gọn

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu tướng mũi thanh thoát, nhỏ nhắn, cánh mũi đầy đặn, kín đáo thường hưởng phúc khí trời ban. Những người này được cho rất dễ gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. 

Phụ nữ có 4 bộ phận này càng nhỏ càng giàu có phát tài, nhân duyên viên mãn, phúc báo hưởng cả đời - Ảnh 2

Đầu mũi tròn đầy nhưng nhỏ gọn, căng bóng chính là điểm đào hoa hơn người. Tướng phụ nữ này tính tình cởi mở, hoạt bát, vui vẻ nên luôn được mọi người yêu quý. Con đường tình duyên của người này cũng vô cùng thuận lợi. Khi gặp được đúng người và tiến tới hôn nhân, họ hứa hẹn còn có cuộc sống viên mãn, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Họ được trời phú cho khả năng thuyết phục nên nếu biết nắm bắt thời cơ, nhất định sẽ thành công vang dội. Bên cạnh sự nghiệp hiển hách, phụ nữ này còn rất biết vun vén cho công việc của gia đình, trở thành người bạn đồng hành thực sự với chồng.

3. Lông mày nhỏ mảnh, rõ nét

Trong nhân tướng học và xem tướng phụ nữ, lông mày tiêu chuẩn là dạng lông mày lá liễu, có chiều dài chuẩn là vừa đủ uốn lượn theo mắt của họ, không ngắn cũng không dài hơn.

Phụ nữ có 4 bộ phận này càng nhỏ càng giàu có phát tài, nhân duyên viên mãn, phúc báo hưởng cả đời - Ảnh 3

Phái yếu ai sở hữu lông mày thanh mảnh dạng này được xem là có quý tướng, phúc phần, ngay từ khi còn trẻ tuổi đã dễ vượng vận đào hoa. Bởi lông mày chính là đại diện cho cung Tình duyên của một người, xưa nay các chuyên gia tử vi phong thủy tổng kết qua thực tế thấy rằng, con gái ai trời ban cho lông mày lá liễu đều duyên dáng và thanh tú vạn phần.

Họ rất có con mắt nhìn người, biết yêu và chọn người đàn ông phù hợp. Thường họ hợp để kết hôn muộn và sẽ dễ lấy được chồng đại gia. Nếu bén duyên sớm thì nên chọn người hơn nhiều tuổi, sau khi kết hôn sẽ dễ trở thành người phụ nữ vượng phu ích tử. 

4. Tướng cằm nhỏ

Khuôn cằm trong xem tướng phụ nữ, thon gọn nghĩa là không nhất thiết phải ở dạng cằm V-line. Chỉ cần vùng địa các (tên gọi của vùng cằm trong nhân tướng học) da dẻ mịn màng, hồng hào tươi tắn, nhỏ nhắn và không sẹo là đạt tiêu chuẩn quý tướng của người vượng vận đào hoa.

Phụ nữ có 4 bộ phận này càng nhỏ càng giàu có phát tài, nhân duyên viên mãn, phúc báo hưởng cả đời - Ảnh 4

Phái yếu ai sở hữu khuôn cằm dạng này đều là người có tính cách hướng ngoại, vui vẻ hòa đồng, nhẹ nhàng dễ chịu và rất giỏi nữ công gia chánh. Họ thu hút người khác giới bởi vẻ ngoài đặc biệt và rất truyền thống, cộng thêm khả năng ăn nói ít ai sánh bằng nên khiến không ít “vệ tinh” theo đuổi si mê đến không tài nào dứt ra nổi.

Càng tiếp xúc, nam giới sẽ càng có ấn tượng tốt và thực sự yêu thích người phụ nữ này cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tuổi đời càng tăng thì số lượng nam giới có cảm tình với họ càng nhiều, thậm chí, sau khi họ lập gia đình, vận đào hoa vẫn khá vượng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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