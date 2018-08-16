Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt đã giàu lại có quyền lực, thần thái ngời ngời, cả đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 16/08/2018 19:36

Nếu sở hữu nét tướng này trên khuôn mặt nữ chủ nhân sẽ thần thái ngút trời, tiền đầy két sắt, tự sắm nhà lầu xe sang mà chẳng cần “đào mỏ” đàn ông.

Nếu nghĩ phụ nữ sinh ra chẳng cần cố gắng nỗ lực làm giàu, chỉ cần ra sức làm đẹp để lấy được chồng giàu là đủ thì bạn đã nhầm. Nếu có những nét tướng đại phú đại quý dưới đây, phụ nữ cả đời không thèm dựa dẫm đàn ông, tự làm đại gia của chính mình khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt đã giàu lại có quyền lực, thần thái ngời ngời, cả đời giàu sang - Ảnh 1
Vì tuổi trẻ tài cao nên lời nói của họ rất có sức nặng, quyền lực khiến ai cũng kiêng nể, thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sở hữu vầng trán cao, không có nếp nhăn

Theo nhân tướng học, phụ nữ nếu có vầng trán cao, làn da ở trán mịn màng, không có nếp nhăn thì chủ nhân sinh ra đã có mệnh phú quý, quyền lực hơn người. Họ không chỉ khôn ngoan, thông minh mà còn nhìn cao trông rộng. Người khác dù muốn lươn lẹo để lường gạt hay qua mặt mẫu phụ nữ này cũng vô ích, họ thừa tỉnh táo, bản lĩnh để nhận ra những ai đểu giả với mình.

Nét phúc tướng này giúp nữ nhân dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp, trở thành sếp khi còn khá trẻ. Vì tuổi trẻ tài cao nên lời nói của họ rất có sức nặng, quyền lực khiến ai cũng kiêng nể, thán phục. Càng về hậu vận, họ càng làm ăn phát đạt, giàu có không ai sánh bằng.

Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt đã giàu lại có quyền lực, thần thái ngời ngời, cả đời giàu sang - Ảnh 2
Không chỉ nắm trong tay cơ ngơi đồ sộ với số nhân viên lên đến hàng nghìn người, mẫu phụ nữ này còn là người vợ hiền dâu thảo khiến nhà chồng hãnh diện, bạn đời tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có đầu mũi tròn, cánh mũi đầy đặn

Nếu mũi S-line đang là xu thế đánh giá chiếc mũi đẹp thì chiếc mũi với đầu mũi tròn, cánh mũi đầy đặn lại là nét tướng khiến nhiều người ước ao. Phụ nữ sở hữu dáng mũi này được trời ban cho vô số phúc phần, phát tài phát lộc.

Đầu mũi càng tròn đầy chủ nhân càng có nhiều của cải, làm ăn dễ dàng. Không chỉ nắm trong tay cơ ngơi đồ sộ với số nhân viên lên đến hàng nghìn người, mẫu phụ nữ này còn là người vợ hiền dâu thảo khiến nhà chồng hãnh diện, bạn đời tự hào. Họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực, gia đình ấm êm thuận hòa.

Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt đã giàu lại có quyền lực, thần thái ngời ngời, cả đời giàu sang - Ảnh 3
Theo nhân tướng học, gò má cao chính là nét tướng của người có tham vọng và kiên cường vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có gò má cao

Nếu vẫn nghĩ phụ nữ có gò má cao sát chồng, khó lấy chồng thì bạn đã nhầm. Theo nhân tướng học, gò má cao chính là nét tướng của người có tham vọng và kiên cường vô cùng. Một khi đã đặt ra cho mình một mục tiêu họ sẽ dốc cạn lực để đạt được thứ mình muốn.

Sự quyền lực của người có gò má cao không chỉ thể hiện ở chốn thương trường mà còn ở trong chính cuộc hôn nhân của họ. Dẫu luôn dịu dàng, mềm yếu với chồng nhưng chồng của họ không bao giờ dám nói dối vợ, càng không dám làm điều gì có lỗi với vợ. Kỹ nghệ giữ chồng của họ đạt ở mức thượng thừa, đàn bà khác dù muốn cũng không thể chen chân làm người thứ ba.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trẻ có 4 nét tướng này sinh ra đã thông minh hơn người, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, cực giàu có

Trẻ có 4 nét tướng này sinh ra đã thông minh hơn người, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, cực giàu có

Theo nhân tướng học, trẻ có nét tướng này sinh ra đã được trời định sẵn không chỉ giàu sang mà còn có công danh xán lạn, thông minh hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp cách xem bói phúc tướng của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng