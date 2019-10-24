Phụ nữ có 3 bộ phận cơ thể này càng to, càng đầy sẽ càng lắm của nhiều tiền

Theo nhân tướng học, đây chính là 3 điểm được cho là nét phúc tướng của phụ nữ, càng đầy, càng to sẽ giúp chủ nhân càng giàu có thịnh vượng, của nả đầy nhà, sung sướng như bà hoàng.

Sách nhân tướng học chỉ rõ, nếu có nét phúc tướng của phụ nữ này gia chủ sẽ tha hồ rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng, cả đời không lo thiếu tiền. Sách nhân tướng học đã nói, nữ giới có bàn tay càng đầy đặn sẽ càng kiếm được bộn tiền, cả đời sang giàu - Ảnh minh họa: Internet Bàn tay đầy đặn Theo nhân tướng học phụ nữ, bàn tay của một người là nơi biểu thị cuộc sống hôn nhân, tài lộc của họ. Nếu phụ nữ có bàn tay đầy đặn, các ngon tay thon đều thì chắc chắn sẽ được chồng nuông chiều như bà hoàng, hôn nhân hạnh phúc ấm êm.

Đặc biệt, nếu sở hữu nét phúc tướng này nữ giới là người khôn khéo trong đối nhân xử thế, có mối quan hệ rộng nên công danh rộng mở, thành công hơn người. Sau ngưỡng 35, họ ắt có nhà cao cửa rộng, tiền chất chật két, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa. Trước năm 40 tuổi, người có quý tướng này đã có cơ ngơi bạc tỷ, tiền đếm không xuể - Ảnh minh họa: Internet Cằm đầy Nếu cằm nhọn được cho là chiếc cằm đẹp về mặt thẩm mỹ thì cằm đầy đặn mới là nét quý tướng của phụ nữ trong nhân tướng học. Phụ nữ sở hữu chiếc cằm đầy đặn chính là người mang mệnh phú quý phát tài, chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có thể tự trở thành đại gia bạc tỷ.

Sau khi kết hôn, người có nét phúc tướng này sẽ càng vượng phát. Vợ chồng đồng lòng, cùng nhau phát triển sự nghiệp nên hỷ sự gõ cửa tới tấp, tiền ào ào chui vào túi. Trước năm 40 tuổi, người có quý tướng này đã có cơ ngơi bạc tỷ, tiền đếm không xuể. Càng về hậu vận phụ nữ có vòng 3 đầy đặn càng ăn nên làm ra, giàu ú ụ khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet Vòng 3 căng đầy Vòng 3 của người phụ nữ càng lớn sẽ càng khiến họ trở nên gợi cảm, hấp dẫn trong mắt đàn ông. Đúng như câu nói “thắt đáy lưng ong”, phụ nữ eo nhỏ, mông lớn là người vô cùng giàu sang sung túc, phát tài trước tuổi 30. Họ giàu có là nhờ sự khôn ngoan, thông minh và sáng tạo của mình trong công việc. Một khi đã dấn thân làm việc họ sẽ hết lòng hết dạ, chẳng hề suy tính thiệt hơn nên sẽ gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng về hậu vận phụ nữ có nét phúc tướng này càng ăn nên làm ra, giàu ú ụ khiến ai cũng hờn. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này sau tuổi 30 sẽ phát tài không ngừng, mỗi năm mỗi giàu sang phú quý Theo nhân tướng học, đây là 3 nét phúc tướng của phụ nữ, ai may mắn có được cả đời không lo thiếu tiền, càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn.

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