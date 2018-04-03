Phụ nữ chỉ cần sở hữu 3 bộ phận này đầy đặn sẽ phúc khí đầy mình, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/04/2018 14:30

Muốn cả đời sống trong sang giàu, được chồng cưng yêu như bà hoàng chị em chỉ cần sở hữu 3 bộ phận cơ thể này đầy đặn là được.

Phụ nữ chỉ cần có 3 bộ phận này đầy đặn sẽ cả đời giàu sang, chồng cưng hết nấc.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 3 bộ phận này đầy đặn sẽ phúc khí đầy mình, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Chiếc cằm hai ngấn khiến chị em buồn lòng nhưng lại là nét phúc tướng hiếm người có được - Ảnh minh họa: Internet

Hai cằm

Nếu chị em thường thích chiếc cằm V-line thon gọn tôn lên đường nét khôn mặt thì theo nhân tướng học một chiếc cằm đầy đặn có ngấn, hay còn được gọi là hai cằm chính là nét phúc tướng hiếm người có được. Những người hai cằm dù sinh ra nghèo khó đến mấy cũng sẽ thành công, may mắn, kiếm tiền cực giỏi.

Chỉ cần bước qua tuổi 30 phụ nữ hai cằm sẽ có trong tay cả tiền tài, danh vọng và một cuộc hôn nhân ấm êm, hạnh phúc với người chồng chiều vợ, con cái nên người.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 3 bộ phận này đầy đặn sẽ phúc khí đầy mình, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Phụ nữ có vòng ba càng nảy nở cuộc sống hôn nhân càng ấm êm, hạnh phúc và đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Vòng 3 đầy đặn

Người xưa quan niệm rằng, những phụ nữ sở hữu vòng 3 đầy đặn là người khôn ngoan, nhân hậu và biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy, họ dễ dàng có cuộc sống như ý với quý nhân phù hộ độ trì, che chở và nâng đỡ trong đời.

Chưa kể, vòng ba đầy đặn cộng với vòng eo con kiến như “thắt đáy lưng ong” chính là mẫu vợ hiền dâu thảo mọi đàn ông đều khát khao có được. Cuộc sống sau khi kết hôn của họ sẽ viên mãn bội phần nhờ giỏi “chiều chồng”, chăm con lại quán xuyến việc nhà và sự nghiệp linh hoạt.

Phụ nữ chỉ cần sở hữu 3 bộ phận này đầy đặn sẽ phúc khí đầy mình, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Đùi của phụ nữ chính là 'trụ đỡ tài lộc', thế nên càng đầy đặn chắc chắn kinh tế gia đình càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Đùi to

Tất nhiên, phụ nữ chẳng ai thích đùi mình to như cột đình mà luôn ước ao có cặp chân thon dài thẳng tắp. Thế nhưng, theo nhân tướng học phụ nữ đùi càng to sẽ càng giỏi giữ tiền, kiếm tiền như “trụ đỡ tài lộc” cho cả gia đình.

Những phụ nữ đùi to sẽ có cuộc đời thanh nhàn, sung sướng và đời sống hôn nhân như ý. Nếu đùi to, ngắn bạn lại càng là cánh tay đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió, thăng tiến nhanh đến chóng mặt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ có nét tướng này sẽ hút phúc lộc tiền tài, giúp chồng ăn nên làm ra, giàu sang nhanh chóng

Phụ nữ có nét tướng này sẽ hút phúc lộc tiền tài, giúp chồng ăn nên làm ra, giàu sang nhanh chóng

Người xưa có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” quả không sai, bởi đàn ông chỉ cần lấy được người vợ có nét tướng này sẽ may mắn tột cùng, giàu sang vô đối.

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