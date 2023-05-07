Phong thủy tuần mới: 3 con giáp càng hiền lành càng giàu có, làm gì cũng thành tiền về đầy tay, cuộc sống thăng hoa ai cũng hờn 'hoe mắt'

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ diễn ra tương đối khó khăn, trắc trở. Vì không biết cách sắp xếp công việc một cách khoa học nên người tuổi này sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, bạn và dối phương cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung với nhau. Do đó, hai người cũng đang dự tính kết hôn trước sự hối thúc từ người thân, bạn bè.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tinh thần của người tuổi Ngọ trở nên phấn chấn hơn nhờ những tin vui về mặt tài chính khi Thiên Tài độ mệnh. Có những khoản thu bất ngờ khiến con giáp này không khỏi sửng sốt. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, hãy nhanh tay tận dụng. Trong công việc, con giáp này cũng phát huy được sự khéo léo, tinh tế và tài ngoại giao của mình. Bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ vững chắc đồng thời lôi kéo được đồng minh về phía mình để tăng cường hậu thuẫn. Đây là điểm tựa vững chắc để bạn tiến về phía trước.

Chuyện tình cảm vẫn còn đôi chút khúc mắc nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn tới các kế hoạch của Ngọ. Bạn luôn là người công – tư phân minh, không để việc riêng tác động đến sự nghiệp của mình và cũng không để công việc xen vào tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi không giống như kỳ vọng khiến con giáp này trở nên bất cần, muốn vứt bỏ hết mọi thứ và chẳng còn thiết tha gì nữa. Tiền tài vật chất rủng rỉnh, ùn ùn kéo về nhờ những khoản vay được thu hồi lại.

Cảm xúc thất thường khiến chuyện tình yêu của con giáp này cũng lên xuống không ngừng. Tình duyên của bạn đang trong nhiều mối quan hệ mập mờ, bạn chưa biết bản thân thực sự thích ai. Đừng thức quá khuya ảnh hưởng xấu đến độ đàn hồi của da.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm