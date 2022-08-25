Phong thủy nhà bếp và 3 điều tối kỵ cần lưu ý để đón lộc vào nhà, tránh tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 10:01

Dưới đây là 3 điều đại kỵ trong phong thủy mà bạn cần lưu ý cho căn bếp của mình.

Màu sơn bếp không hợp phong thủy 

Trong phong thủy, sử dụng không đúng màu có thể gây ra họa tương khắc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến sự nghiệp sa sút. Nhiều người thích màu sắc trang trí bếp phải độc đáo, rực rỡ mà không chú ý đến yếu tố phong thủy. Đối với nhà bếp, bạn nên chọn màu sắc phù hợp với mệnh của người phụ nữ trong nhà. Vì theo quan niệm, chủ nhân của nhà bếp chính là của người vợ, người mẹ của gia đình. Những gam màu phù hợp là trắng, nâu, giúp ích cho sức khỏe, mang lại cảm giác hài hòa về thị giác. Hơn nữa, nếu một ngày đẹp trời,bạn muốn làm mới căn bếp với phong cách thanh lịch lâu nay bằng sự bứt phá trong màu sắc thì bạn dễ dàng thêm vào nền trắng những màu sắc tạo nên cá tính mà bạn mong muốn. 

Phong thủy nhà bếp và 3 điều tối kỵ cần lưu ý để đón lộc vào nhà, tránh tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nội thất cho nhà bếp sắp xếp không đúng

Không nên đặt vòi nước quá gần bếp đun sẽ gây xung khắc. Quan niệm dân gian cho rằng nếu để nước gần bếp đun sẽ nhấn chìm "ông bà Táo". Cũng không nên đặt vòi nước đối diện bếp đun khiến Thủy - Hỏa đối nhau gây xung khắc khiến gia đình luôn bất hòa.

Máy giặt không nên đặt trong nhà bếp gây sự ẩm ướt, dễ trượt té cho người làm bếp. Các vị trí dao, thớt cần cất gọn an toàn tránh để chỗ dễ rơi rớt, gây nguy hiểm cho người trong nhà, đặc biệt là tránh xa tầm tay trẻ em.

Tủ lạnh thường hay được đặt trong bếp vì sự tiện lợi, lấy và cất đồ ăn, sắp xếp gia vị… Tuy nhiên không nên để tủ lạnh ở hướng Nam, hướng Bắc, là những hướng kỵ với bếp lửa. Tủ lạnh cũng không nên đặt đối diện bếp nấu, vì tủ lạnh đại diện cho sự cất giữ, duy trì sự sống mà để đối diện với lửa thuộc hành Hỏa mọi thứ như tiền tài, sức khỏe rất dễ bị lửa thiêu cháy.

Phong thủy nhà bếp và 3 điều tối kỵ cần lưu ý để đón lộc vào nhà, tránh tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, tủ lạnh và bồn nước là hai đồ nội thất không thể thiếu trong nhà bếp. Tủ lạnh tượng trưng cho Kim trong khi đó bồn nước là Thủy. Tuy nhiên bếp lửa là đại diện cho Hỏa nên vừa khắc Kim, vừa không hợp Thủy. Vậy nên bạn cần tránh để các thiết bị này gần nhau. Tốt nhất bạn nên áp dụng nguyên lý: bếp - tủ lạnh - bồn rửa chén tạo nên thành một hình tam giác.

Bên cạnh đó, tủ bếp, kệ bếp, đồ dùng nhà bếp,...nên ưu tiên chất liệu gỗ sẽ là tốt nhất cho phong thủy căn bếp bởi Mộc sinh Hỏa giúp bếp luôn ấm cúng và sung túc. Nếu muốn giúp sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mọi người nên trang trí một số chậu hoa màu đỏ gần tủ lạnh. Nếu mọi người muốn không khí trong lành nên để cây xanh ở phía Nam của bếp. Nếu mọi người muốn có tài lộc chọn những cây có lá rộng để ở hướng Đông bếp.

Đặt bếp nấu đối diện đường đi, cửa chính

Trong quan niệm phong thủy, bếp là nơi nấu đồ ăn để nuôi dưỡng con người, vì vậy không được để luồng khí từ ngoài đường xung thẳng vào. Nếu diện tích nhà bạn hạn chế, có thể đặt một bức bình phong hoặc rèm châu để ngăn cách.

Ngôi nhà và cuộc sống của bạn có quan hệ mật thiết với nhau, phong thủy nhà đẹp thì trợ giúp cho vận mệnh của gia chủ. Nhất định phải tránh những cấm kị trong phong thủy, nếu phát hiện thì phải nhanh chóng điều chỉnh, hóa giải để phong thủy thực sự giúp ích cho cuộc sống của bạn nhé.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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