Phật Tổ độ trì: 3 con giáp được nhắm trúng có tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền vàng đầy tay bắt đầu từ tuần tới 5/6/2023

Tuổi Thân chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bản mệnh sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn. Nếu suy nghĩ lạc quan, con giáp này có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu không có cách giải quyết cụ thể, con giáp này có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh, chắc hẳn sẽ có người đưa ra được cho tuổi Thân lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bản mệnh có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc hoặc con cái. Con giáp này cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm và chia sẻ.

Tuổi Dậu thường xuyên khăng khăng với ý kiến của mình mà chẳng chịu lắng nghe ai. Thậm chí, dù có vướng phải sai lầm, bản mệnh cũng không nhận ra và tiếp tục khiến mình sa vào vũng lầy. Thái độ kiêu ngạo sẽ còn khiến con giáp này vướng phải nhiều rắc rối trong tương lai. Ngay từ bây giờ, tuổi Dậu hãy học cách quan sát và lắng nghe mọi người, hạ cái tôi xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.

Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Con giáp này nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam hợp nâng đỡ cho chuyện tình cảm con giáp tuổi Tuất được suôn sẻ. Với những nàng đã có đôi, bạn nên để cho nửa kia được bộc bạch, bạn chỉ nên lắng nghe, thể hiện sự thấu hiểu là đủ. Thiên Ấn nhắc nhở cho tuổi Tuất nhớ rằng bạn sắp được đón nhận những điều vui vẻ xảy ra trong cuộc sống. Thời gian này không cần nói nhiều mà tập trung vào việc học hỏi, việc lắng nghe sẽ thể hiện sự quan tâm và bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ mọi người.



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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm