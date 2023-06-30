Phật Tổ điểm danh sổ vàng, 3 con giáp khai thông vận mệnh trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), mở cửa đón may mắn vào nhà, thuận lợi đủ đường, đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 10:25

Tử vi con giáp dự đoán ví tiền của 3 con giáp cứ vơi là lại đầy trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), vận may đến tới tấp, công thành danh toại.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp được trời ban số mệnh Rồng phú quý. Nói một cách khác, cuộc sống dù gian nan vất vả thế nào nhưng đến cuối cùng, tuổi Thìn cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc.

Tử vi học có nói, trong quá trình trưởng thành, tuổi Thìn đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng đó chính là kinh nghiệm và bài học giúp họ phát triển và vững chãi hơn trong tương lai.

Trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), tài vận của tuổi Thìn khá bình yên nhưng đến những tháng cuối năm lại "dậy sóng" bất ngờ. Cụ thể vào thời điểm này, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, kéo theo tài vận cũng dồi dào. 

Phật Tổ điểm danh sổ vàng, 3 con giáp khai thông vận mệnh trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), mở cửa đón may mắn vào nhà, thuận lợi đủ đường, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn thông minh nhanh nhẹn hơn người, nếu khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Tỵ nhất định sẽ làm giàu thành công làm nên sự nghiệp hơn người.

Theo tử vi, trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), con giáp may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng. Con giáp này sẽ nhận được sự phù trợ từ quý nhân, công việc, làm ăn cũng ngày càng phát đạt nên cuộc sống khá sung túc, dư giả.

Nếu Tỵ còn độc thân, con giáp này có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kỳ đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để Tỵ và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Phật Tổ điểm danh sổ vàng, 3 con giáp khai thông vận mệnh trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), mở cửa đón may mắn vào nhà, thuận lợi đủ đường, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng có của nả chất đống, đếm mãi không hết. Nếu có cơ hội để thử sức ở lĩnh vực mới Tuất hãy chớp lấy để tự làm đại gia của chính mình.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Tuất sẽ hái trái ngọt đời mình với thu nhập tăng đột biến, nhà xe chờ sẵn trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7). Nếu đang độc thân Tuất sẽ gặp được một nửa hoàn hảo, yêu thương bạn hết lòng. Nếu đã kết hôn Tuất và một nửa sẽ sớm có tin vui.

Phật Tổ điểm danh sổ vàng, 3 con giáp khai thông vận mệnh trong 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), mở cửa đón may mắn vào nhà, thuận lợi đủ đường, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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