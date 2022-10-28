Phật Tổ dẫn đường, Bồ Tát nâng đỡ: 3 tuổi này cuối tháng 10 làm ăn đại phát, đầu tháng 11 đổi nhà mua xe sang, giàu có hết nấc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 07:45

Nhờ ơn trên cho phước, những con giáp này sẽ có lộc may mắn ngút ngàn, làm ăn kinh doanh muôn phần thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Phật Tổ dẫn đường, Bồ Tát nâng đỡ: 3 tuổi này cuối tháng 10 làm ăn đại phát, đầu tháng 11 đổi nhà mua xe sang, giàu có hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ sinh ra có số mệnh tốt, tài vận thanh thông, nhất là về Thiên Tài và Hoạnh Tài. Tử vi nói rằng, con giáp này thường có số trúng độc đắc.

Dự báo, cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây vận trình của người tuổi Ngọ ngày một vượng phát. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội phát tài hơn. Đặc biệt, các khoản đầu tư từ giai đoạn trước có thể sinh lời lớn, mang đến nhiều lợi nhuận cho tuổi Ngọ. Nhờ vậy, thu nhập của bản mệnh ngày một tăng lên, cuộc sống thoải mái, dư dả.

Tuổi Tý

Phật Tổ dẫn đường, Bồ Tát nâng đỡ: 3 tuổi này cuối tháng 10 làm ăn đại phát, đầu tháng 11 đổi nhà mua xe sang, giàu có hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa.

Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Phật Tổ dẫn đường, Bồ Tát nâng đỡ: 3 tuổi này cuối tháng 10 làm ăn đại phát, đầu tháng 11 đổi nhà mua xe sang, giàu có hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây, người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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