‘PHÁT TÀI – THỊNH VƯỢNG’ gọi tên 3 con giáp này chỉ sau RẰM THÁNG 7, quý nhân trợ lực ‘trăm phần trăm’, tiền tứ phía đổ về, làm đâu thắng đó, công danh vang dội

Có thể thấy, có những thay đổi khá lớn trong cuộc sống của bản mệnh, tiếp đó là sự xuất hiện của quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Thìn hãy nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thì chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Tuổi Thìn trở thành con giáp phát tài sau rằm tháng 7 thì những cơ hội mà mọi người đang mang tới cho bạn trong thời gian này chủ yếu liên quan tới tiền bạc, việc cải thiện tài chính trong thời gian ngắn quả là như một giấc mơ đối với một số người tuổi Thìn. Nhất là với những ai đam mê kinh doanh, đầu tư trong suốt nhiều năm qua thì đây là cơ hội đáng giá.

Nhưng khi có tiền bạc trong tay đừng tiêu xài quá hoang phí, nhất là những người tuổi Thìn đam mê những món đồ xa xỉ. Hãy hạn chế bớt việc mua sắm, bản mệnh cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng đi nhé vì may mắn không ở bên bạn quá lâu đâu.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nếu trước đó có khoảng thời gian khó khăn về chuyện tiền bạc thì cũng đừng vì thế mà nản lòng khi cơ hội mới vẫn đang tới với bạn mỗi ngày, nhất là sau dịp rằm tháng 7. Đó là lúc nhiều người "xốc" lại tinh thần để bắt tay tập trung làm ăn hay hoàn thành các kế hoạch đang còn dang dở.

Bản mệnh đừng chờ quá lâu để chia sẻ dự án của mình với cấp trên hoặc để xin vay vốn vì để càng lâu sẽ càng dễ bị người khác cướp mất, hãy tận dụng thời gian này để thể hiện đam mê trong lĩnh vực mình đang theo đuổi vì cơ hội thành công rất cao.

Rất nhiều người tuổi Thân có kế hoạch về tiền bạc từ sớm nên năm nay, họ không ngại ngần làm thêm công việc phụ để gia tăng thu nhập. Nhiều công việc của họ giúp họ hái ra tiền từ sau ngày rằm, thậm chí có người phải thuê thêm người để trợ giúp mình.

Có thể thấy, dù mất nhiều thời gian, không được nghỉ ngơi nhiều nhưng bản mệnh vừa làm vừa coi đó là niềm vui, kiếm thêm được thu nhập cho mình từ ngay những thứ vốn ban đầu tưởng chừng chỉ là thú vui đơn giản.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là con giáp phát tài sau rằm tháng 7, họ có nhiều tiền để sắm sửa, "nâng cấp" cuộc sống của mình. Không những thế, tiền bạc càng nhiều càng khiến cho bản mệnh hừng hực khí thế, có thêm động lực để cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.

Họ là con giáp hay bị làm phiền vì thường được mọi người tin tưởng, nhờ họ giúp đỡ. Thế nhưng ít khi tuổi Hợi kêu ca, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người khi cần. Thời gian này tuổi Hợi lại được họ đáp lễ, giúp lại nhiệt tình.

Đây là lúc mà con giáp tuổi Hợi rất vượng vận quý nhân, khởi sự lớn nhỏ đều có người trợ giúp, rất dễ thành công nếu bạn biết lắng nghe và làm theo các chỉ dẫn của người có nhiều kinh nghiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!