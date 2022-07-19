Phật Quan âm chiếu hào quang sáng tỏ, 3 con giáp mở rộng cửa đón phúc lành, thu hút tài lộc ồ ạt, vượt qua khổ ải trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 21:14

Trong 10 ngày tới đây, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

Tuổi Thân

10 ngày tới đây, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Đồng thời, người tuổi Thân cần chú ý vì sức khỏe của họ cũng kém đi. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Phật Quan âm chiếu hào quang sáng tỏ, 3 con giáp mở rộng cửa đón phúc lành, thu hút tài lộc ồ ạt, vượt qua khổ ải trong 10 ngày tới - Ảnh 1
10 ngày tới đây, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Họ không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Phật Quan âm chiếu hào quang sáng tỏ, 3 con giáp mở rộng cửa đón phúc lành, thu hút tài lộc ồ ạt, vượt qua khổ ải trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Dự đoán tử vi 10 ngày tới, tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dự đoán 10 ngày tới, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.

Phật Quan âm chiếu hào quang sáng tỏ, 3 con giáp mở rộng cửa đón phúc lành, thu hút tài lộc ồ ạt, vượt qua khổ ải trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Dự đoán 10 ngày tới, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày giữa tuần tiếp theo (20-21/7), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, hút hết vận khí trời ban, tiền về không đếm xuể

2 ngày giữa tuần tiếp theo (20-21/7), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, hút hết vận khí trời ban, tiền về không đếm xuể

Theo tử vi cho thấy, trong 2 ngày giữa tuần tiếp theo, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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