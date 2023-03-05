Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay từ Rằm tháng 2 âm lịch trở đi

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 08:14

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài viên mãn, lộc lá đầy nhà này bạn sẽ kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng chẳng được.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Họ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực. Nhờ thế, càng về cuối năm con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sách tử vi có nói, từ Rằm tháng 2 âm lịch chính là thời gian giúp tuổi Tý đổi đời ngoạn mục, kinh doanh vượng phát, của nả đầy nhà. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thì ngay từ giữa năm Tý đã có tiền chất chật nhà, sung túc an nhàn hơn người.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay từ Rằm tháng 2 âm lịch trở đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Dậu vẫn dư sức đổi đời nhờ sự cố gắng của mình. Càng gian truân cơ cực con giáp này càng đặt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Bước sang thời gian từ Rằm tháng 2 trở đi, tuổi Dậu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ đếm mãi không hết tiền, của nả ùa vào túi ào ào.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay từ Rằm tháng 2 âm lịch trở đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhâm Dần 2022 không mấy suôn sẻ, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên Tỵ gặp phải khá nhiều khốn khó. Họ càng dấn thân lại càng bị đồng nghiệp xấu lợi dụng, tranh giành thành quả đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nhưng, chỉ cần bước sang thời gian từ Rằm tháng 2 trở đi, cuộc đời tuổi Tỵ sẽ sang trang. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả chất đống Tỵ còn vươn xa trên đường công danh, thành đạt, hạnh phúc viên mãn.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay từ Rằm tháng 2 âm lịch trở đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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Tử vi có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất đời này bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải dùng xe tải để chở tiền mới xuể trong tháng 3/2023.

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