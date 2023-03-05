Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay từ Rằm tháng 2 âm lịch trở đi

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài viên mãn, lộc lá đầy nhà này bạn sẽ kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng chẳng được.
- Top con giáp là con cưng của trời, tiền tài bủa vây, tha hồ gánh lộc về nhà từ giờ đến giữa tháng 3
- Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất trong nửa đầu tháng 3/2023
Tuổi Tý
Trời sinh Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Họ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực. Nhờ thế, càng về cuối năm con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.
Sách tử vi có nói, từ Rằm tháng 2 âm lịch chính là thời gian giúp tuổi Tý đổi đời ngoạn mục, kinh doanh vượng phát, của nả đầy nhà. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thì ngay từ giữa năm Tý đã có tiền chất chật nhà, sung túc an nhàn hơn người.
Tuổi Dậu
Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Dậu vẫn dư sức đổi đời nhờ sự cố gắng của mình. Càng gian truân cơ cực con giáp này càng đặt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.
Bước sang thời gian từ Rằm tháng 2 trở đi, tuổi Dậu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ đếm mãi không hết tiền, của nả ùa vào túi ào ào.
Tuổi Tỵ
Nhâm Dần 2022 không mấy suôn sẻ, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên Tỵ gặp phải khá nhiều khốn khó. Họ càng dấn thân lại càng bị đồng nghiệp xấu lợi dụng, tranh giành thành quả đến mức lâm vào cảnh trắng tay.
Thế nhưng, chỉ cần bước sang thời gian từ Rằm tháng 2 trở đi, cuộc đời tuổi Tỵ sẽ sang trang. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả chất đống Tỵ còn vươn xa trên đường công danh, thành đạt, hạnh phúc viên mãn.
* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm