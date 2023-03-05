Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 5 ngày tới (6/3 -10/3)

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 05:06

Trong 5 ngày tới, nhờ được thần tài chiếu mệnh, trời Phật thương yêu, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, quơ tay là có tiền, càng về cuối năm càng phát tài.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp khôn ngoan, thông minh và rất chân thành trong các mối quan hệ. Họ dám nghĩ dám làm, có ước mơ và không ngừng theo đuổi đam mê nên dù khốn khó chông chênh đến mấy Mùi cũng dư sức vượt qua tất cả.

Trong 5 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên vận số của Mùi sẽ được cải thiện đáng kể. Chẳng những trở thành con giáp giàu có hơn người, sung túc đủ đầy, Mùi còn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, tha hồ an nhàn thụ lộc khiến ai cũng hờn.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 5 ngày tới (6/3 -10/3) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, Tý nổi tiếng tinh anh, tài giỏi và có gan làm giàu. Nhờ thế, họ sớm gặt hái được những thành quả đáng nể trong công việc, cấp trên và đồng nghiệp đều nể trọng. Tiền tài viên mãn, phú quý an nhàn chính là những gì Tý nắm chắc trong tay.

Tuổi Tý sẽ thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Tý sẽ phải mua thêm két sắt để chứa tiền bởi thần tài sẽ chiếu cố họ trong suốt 5 ngày tới. Đêm nào con giáp giàu sang này cũng phải thức trắng đêm để đếm tiền.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 5 ngày tới (6/3 -10/3) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là nam hay nữ giới đều chăm chỉ, cần cù và ham học hỏi. Dẫu không thông minh hơn người, không nhanh nhẹn bằng ai nhưng sự điềm đạm, nỗ lực vươn lên của con giáp này đã dư sức giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong 5 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Dậu cũng sẽ trúng quả trời cho, tiền ùn ùn chui vào túi. Sung túc đủ đầy, đổi đời ngoạn mục chính là phúc đức con giáp này xứng đáng nhận được.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 5 ngày tới (6/3 -10/3) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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