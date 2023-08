Phật hiển linh ban PHÚC LỘC đúng thứ Tư ngày 14/6, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, tài vận sáng rực, lại được QUÝ NHÂN phù trợ nên may mắn nhân đôi

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.