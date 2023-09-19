Phát ghen với 3 con giáp phất lên giàu sụ trong 15 ngày đầu tháng 10/2023: Thu hái bộn tiền vào két, đường quan lộ thênh thang, làm việc gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 20:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận tài lộc từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp thì thăng tiến không ngờ trong 15 ngày đầu tháng 10.

Tuổi Ngọ

15 ngày đầu tháng 10 là quãng thời gian vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Họ vốn thông minh, vì vậy đây sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để họ gặp được cơ hội tốt và đổi đời.  Con giáp may mắn này cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi bạn vạch ra từ trước đó là vô cùng chính xác, vì thế hãy dũng cảm tiến những bước tiếp theo nhé. 

Phát ghen với 3 con giáp phất lên giàu sụ trong 15 ngày đầu tháng 10/2023: Thu hái bộn tiền vào két, đường quan lộ thênh thang, làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 15 ngày đầu tháng 10, Lục Hợp cục xuất hiện báo hiệu vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh dễ thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ của con giáp này cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bạn đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Phát ghen với 3 con giáp phất lên giàu sụ trong 15 ngày đầu tháng 10/2023: Thu hái bộn tiền vào két, đường quan lộ thênh thang, làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào 15 ngày đầu tháng 10 với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hon. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Phát ghen với 3 con giáp phất lên giàu sụ trong 15 ngày đầu tháng 10/2023: Thu hái bộn tiền vào két, đường quan lộ thênh thang, làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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