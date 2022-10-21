Phật độ Trời thương, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 3 ngày (22, 23 và 24/10)

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:17

Tử vi chỉ ra, trong 3 ngày này có ba con giáp hứng trọn tài lộc, gặt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn nên dễ thăng hoa về mọi mặt.

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, cương trực, ngay thẳng và không ngại đối đầu với gian nan cũng như thử thách. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Những con giáp tuổi Dần không cho phép bản thân nghỉ ngơi khi chưa đạt được thành công và nắm địa vị trong tay. 

Phật độ Trời thương, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 3 ngày (22, 23 và 24/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Họ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ mà con giáp này còn có tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, là người rất biết nói chuyện nên thường có mạng lưới quan hệ xã giao rộng khắp và khá ổn định. Người cầm tinh con mèo có một yếu điểm lớn là quá mức hư vinh, tính cách hiếu thắng và hơi khoa trương. Họ thích màu mè và ưa hình thức, nên dễ khiến người khác thấy chướng tai gai mắt.  

Phật độ Trời thương, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 3 ngày (22, 23 và 24/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo thời gian tuổi tác dần lớn lên, họ trầm ổn và làm việc cũng cẩn thận chi li hơn, không còn vì những phút nhất thời mà nóng vội nữa nên có những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong thời điểm này, tuổi Tý sẽ gặt hái được vô vàn những thành công cũng như tài lộc của mình.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ có tính cách bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất tình cảm và sống có tình nghĩa. Người tuổi Tỵ rất thông minh, tài giỏi, họ luôn tận dụng mọi ưu điểm của bản thân để phát huy và tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ cũng là người gặt hái được nhiều thành công, nhưng trước khi lên đến đỉnh vinh quang họ cũng đã phải tự mình trải qua nhiều khó khăn và vất vả. 

Phật độ Trời thương, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 3 ngày (22, 23 và 24/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, họ sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn, đặc biệt là dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thuận lợi và kiếm được cơ hội làm giàu. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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