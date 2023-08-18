Phật Bà độ trì cho 3 con giáp từ ngày 18/8 đến ngày 24/8: Ra đường ngã trúng hố vàng, gặp dữ hóa lành, lộc lá ập đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 18/08/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 18/8 đến ngày 24/8 một bước thành danh, mở hầu bao sủng ái từ bề trên.

Tuổi Tuất

Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Tuất vượng vận quý nhân nên dù trong cuộc sống hay công việc cũng đều có người giúp đỡ, tương trợ bất cứ lúc nào. Với sự nâng đỡ của quý nhân thì con giáp này sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu phát tài cho mình. Vận khí đang lên nên từ ngày 18/8 đến ngày 24/8, bản mệnh hãy phát huy hết sức mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền cho thật tốt.

Tử vi từ ngày 18/8 đến ngày 24/8 của 12 con giáp chỉ rõ tuổi Tuất là con giáp dễ phát tài phát lộc lắm đó. Bản mệnh tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời, biết cách kết nối các mối quan hệ với nhau. Hãy tận dụng các mối nhân duyên tốt đẹp của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy việc kiếm tiền trở nên dễ hơn bao giờ hết. Tiền bạc trong tay nếu không biết tiết kiệm thì chẳng mấy mà hết, “miệng ăn núi lở” cơ mà. Thế nên khi kiếm được tiền thì tuổi Tuất cần phải lập kế hoạch tài chính cụ thể để tiền bạc luôn trong trạng thái sinh sôi nảy nở nhé.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp từ ngày 18/8 đến ngày 24/8: Ra đường ngã trúng hố vàng, gặp dữ hóa lành, lộc lá ập đến liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn và luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão cũng là một người rất thông minh, họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở, tự mình tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc sống chứ không than vãn.

Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8 là thời điểm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần nỗ lực và tiếp tục chăm chỉ thì cơ hội trong tầm tay, muốn giàu có cũng không phải chuyện khó khăn. Đặc biệt, lúc này sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng hoa, muốn làm gì thì cứ thoải mái, thành công trong tầm tay.

Trong thời gian sắp tới đây, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đó gặp nhiều khó khăn thì tuần này khởi sắc đáng mong chờ. Cụ thể, vào thời điểm này công việc tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác, và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới vào tháng 8 này.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp từ ngày 18/8 đến ngày 24/8: Ra đường ngã trúng hố vàng, gặp dữ hóa lành, lộc lá ập đến liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nếu trước đó có khoảng thời gian khó khăn về chuyện tiền bạc thì cũng đừng vì thế mà nản lòng khi cơ hội mới vẫn đang tới với bạn mỗi ngày, nhất là từ ngày 18/8 đến ngày 24/8. Đó là lúc nhiều người "xốc" lại tinh thần để bắt tay tập trung làm ăn hay hoàn thành các kế hoạch đang còn dang dở.

Bản mệnh đừng chờ quá lâu để chia sẻ dự án của mình với cấp trên hoặc để xin vay vốn... vì để càng lâu sẽ càng dễ bị người khác cướp mất, hãy tận dụng thời gian này để thể hiện đam mê trong lĩnh vực mình đang theo đuổi vì cơ hội thành công rất cao.

Rất nhiều người tuổi Thân có kế hoạch về tiền bạc từ sớm nên năm nay, họ không ngại ngần làm thêm công việc phụ để gia tăng thu nhập. Nhiều công việc của họ giúp họ hái ra tiền từ ngày 18/8 đến ngày 24/8, thậm chí có người phải thuê thêm người để trợ giúp mình.

Có thể thấy, dù mất nhiều thời gian, không được nghỉ ngơi nhiều nhưng bản mệnh vừa làm vừa coi đó là niềm vui, kiếm thêm được thu nhập cho mình từ ngay những thứ vốn ban đầu tưởng chừng chỉ là thú vui đơn giản.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp từ ngày 18/8 đến ngày 24/8: Ra đường ngã trúng hố vàng, gặp dữ hóa lành, lộc lá ập đến liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 15h30 chiều nay (17/8/2023): 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Đúng 15h30 chiều nay (17/8/2023): 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau chuẩn bị đón thời gian cuối ngày tốt đẹp, tài lộc phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 18/8 tu vi ngay 19/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 38 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 40 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026