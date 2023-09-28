Phật Bà mở hầu bao sủng ái, 3 con giáp làm một thu mười từ ngày 28/9 đến ngày 15/10: Bạc vàng phủ phê, ước lộc có lộc, dễ dàng chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền đồ mở rộng, phát tài rực rỡ từ ngày 28/9 đến ngày 15/10.

Tuổi Tuất

Từ ngày 28/9 đến ngày 15/10, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập. Bạn có thể được quý nhân chỉ đường, đạt được kha khá thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi.

Điều dễ nhận thấy nhất là tuổi Tuất sẽ có một số cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Đừng để ai giật "spotlight" của mình, người khác chỉ nên làm cameo trong cuộc đời của bạn thôi. Hãy tự tin vào kinh nghiệm bạn đã tích lũy được và dồn nhiệt huyết vào những kế hoạch bạn đang thực hiện. Nhờ đó, cuối tháng bạn sẽ thu được một khoản lớn đó.

Phật Bà mở hầu bao sủng ái, 3 con giáp làm một thu mười từ ngày 28/9 đến ngày 15/10: Bạc vàng phủ phê, ước lộc có lộc, dễ dàng chạm đến thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ từ ngày 28/9 đến ngày 15/10 này khá tốt. Những khởi đầu trong thời gian này có thể khiến tuổi Ngọ có thêm các hứng khởi và thêm yêu cuộc sống hơn.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến công việc. Tuy nhiên, chúng không thể hiện rõ ràng, đòi hỏi tuổi Mão phải có cái nhìn thật bao quát mới thấy được. Người xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Ngọ nhiều trong thực hiện kế hoạch công việc.

May mắn về tiền bạc đến với tuổi Ngọ rất nhiều từ ngày 28/9 đến ngày 15/10 này. Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng trở đi, tuổi Ngọ sẽ thấy được các nguồn tiền bất ngờ đổ về.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ nhận được các trải nghiệm thú vị. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu sẽ đến.

Phật Bà mở hầu bao sủng ái, 3 con giáp làm một thu mười từ ngày 28/9 đến ngày 15/10: Bạc vàng phủ phê, ước lộc có lộc, dễ dàng chạm đến thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những lúc tinh thần đi xuống, sức khỏe giảm sút như hiện tại hay công việc, tài chính gặp nhiều trở ngại, bế tắc thì bản mệnh nên nghĩ ngay tới việc ăn chay.

Bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực đến từ sức khỏe từ ngày 28/9 đến ngày 15/10. Chỉ khi có sức khỏe thì bạn mới có đủ năng lực để cáng đáng, giải quyết mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Có một vài vấn đề ở trong bạn tích tụ lâu ngày như tình cảm hay vấn đề căng thẳng chốn công sở sẽ mau chóng tan biến, trả lại cho bạn bầu không khí nhẹ nhõm, thảnh thơi vốn có.

Phật Bà mở hầu bao sủng ái, 3 con giáp làm một thu mười từ ngày 28/9 đến ngày 15/10: Bạc vàng phủ phê, ước lộc có lộc, dễ dàng chạm đến thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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