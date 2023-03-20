 Phật Bà hiển linh kéo may mắn cho 3 con giáp vào 5 ngày 21, 22, 23, 24 và 25/3: Dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, làm gì cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 16:30

3 con giáp dưới đây sẽ cực giàu có trong thời điểm này, dễ làm giàu, đổi vận, cuộc sống sung túc, hạnh phúc gia đình viên mãn.

Tuổi Tuất

Với khả năng phân tích và phán đoán đáng nể, tuổi Tuất được cho là những người rất giỏi việc tính toán, kinh doanh và kiếm tiền. Nếu được cho cơ hội tốt, họ có thể một tay làm nên cơ đồ, dù tuổi đời còn trẻ cũng có thể tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, khiến muôn người nể phục.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này tuổi Tuất có sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Được tạo đà từ những may mắn vào của những tháng trước, do đó tuổi Tuất có đầy đủ điều kiện và cơ hội để thừa thắng xông lên, nắm bắt được cơ hội trời cho và làm giàu cho bản thân và gia đình. Nếu biết tận dụng tốt những ưu thế của mình và nhờ tới mọi nguồn lực giúp đỡ, tuổi Tuất có thể trở thành một trong những con giáp giàu nhất trong thời điểm này.

 Phật Bà hiển linh kéo may mắn cho 3 con giáp vào 5 ngày 21, 22, 23, 24 và 25/3: Dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, làm gì cũng có lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Nếu như tài vận của họ vẫn còn khá "im lìm" vào tháng trước, thì vào mốc thời gian nói trên thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận lợi trong chuyện làm ăn, giúp tình hình tài chính của họ được cải thiện rõ rệt, cuộc sống cũng có nhiều tin vui, có thể nói là thập toàn thập mỹ, là mong muốn của bất kỳ ai.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường.

Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ.

 Phật Bà hiển linh kéo may mắn cho 3 con giáp vào 5 ngày 21, 22, 23, 24 và 25/3: Dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, làm gì cũng có lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, họ không bao giờ muốn tự bó buộc mình trong một không gian chật hẹp. Bản mệnh thích vươn tới bầu trời cao giống như những chú rồng đích thực để thỏa sức vẫy vùng.

Tuổi Thìn có được sự lạc quan và bản tính kiên nghị, thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân giúp họ không ngừng tiến thẳng về mục tiêu đã đặt ra rõ ràng trong cuộc đời. Họ giỏi xác định hướng đi phù hợp với bản thân nên có thể không ngừng tiến bước, không do dự, ngập ngừng.

Học tập những người sống tích cực, không ngừng nỗ lực để chuẩn bị cho quá trình đột phá về sau, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để đợi ngày “cá chép hóa Rồng”, đạt được thành công bất chấp xuất thân ban đầu.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần học được rất nhiều về cách quản lý tiền bạc, hãy thực hành nhiều hơn để cải thiện tình hình tài chính hiện tại bạn nhé. Bạn chỉ cần kiên trì là đạt được mục tiêu thôi mà.

Tài chính của bản mệnh thời gian này đã ổn định nhưng chưa phải là thời điểm tốt để bạn đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Bạn vẫn cần thêm thời gian, thu nhập thêm thông tin để so sánh và đánh giá lại vấn đề.

 Phật Bà hiển linh kéo may mắn cho 3 con giáp vào 5 ngày 21, 22, 23, 24 và 25/3: Dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, làm gì cũng có lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ giờ thời điểm này, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì không sợ nghèo khó nếu như tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Ba 21/3/2023, Phúc Đức soi rọi, Chính Ấn kề cạnh, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', giàu có nức danh, duyên tình viên mãn

Sau ngày mai, thứ Ba 21/3/2023, Phúc Đức soi rọi, Chính Ấn kề cạnh, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', giàu có nức danh, duyên tình viên mãn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền rơi trúng đầu', giàu có nức danh, duyên tình viên mãn sau ngày 21/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 21/3 tử vi ngày 22/3 tu vi ngay 23/3

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết