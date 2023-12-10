Phật Bà gọi tên 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 10/12 đến ngày 16/12: Một bước thành đại gia, sự nghiệp tỏa sáng, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thu hái bộn tiền, mong gì được đó từ ngày 10/12 đến ngày 16/12.

Tuổi Ngọ

Ngọ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi dự báo từ ngày 10/12 đến ngày 16/12, tổng thể tài vận của người tuổi Ngọ rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Ngọ nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Ngọ, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ. So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện rõ rệt, Ngọ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Phật Bà gọi tên 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 10/12 đến ngày 16/12: Một bước thành đại gia, sự nghiệp tỏa sáng, danh lợi song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Thìn luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12, người tuổi Mão sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy. Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Phật Bà gọi tên 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 10/12 đến ngày 16/12: Một bước thành đại gia, sự nghiệp tỏa sáng, danh lợi song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là: “Một điều nhịn bằng chín điều lành.” Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữa thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó.

Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Phật Bà gọi tên 3 con giáp phất lên như vũ bão từ ngày 10/12 đến ngày 16/12: Một bước thành đại gia, sự nghiệp tỏa sáng, danh lợi song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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