Phật Bà độ trì cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9: Đại công cáo thành, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, tiền kéo vào đầy két

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 09:35

Tử vi dự đoán, liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9 này, 3 con giáp dưới đây làm đâu thắng đấy, phúc đức dày người.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có tính cách khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này thông minh, sâu sắc, làm gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng. Trong công việc, bản mệnh sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội chứ không ngồi chờ vận may đến. Khi gặp khó khăn, tuổi Tỵ luôn can đảm, bĩnh tĩnh chứ không run sợ.

Liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9 này, tuổi Tỵ rũ sạch khó khăn, nhận thêm nhiều cơ hội tốt trong việc. Nếu nắm chắc thời cơ, bản mệnh có thể trở thành người chiến thắng. Tuổi Tỵ chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy các dự án tiến về phía trước.

Con giáp này không ngừng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức có lợi cho bản thân. Trên phương diện tài lộc, tuổi Tỵ có cơ hội kiếm tiền dồn dập nên luôn bận rộn. Con giáp này chỉ cần làm việc chăm chỉ, tận tâm thì sẽ có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9: Đại công cáo thành, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, tiền kéo vào đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, trầm tính và ít thể hiện suy nghĩ của bản thân. Trong công việc, họ chăm chỉ, linh hoạt, luôn trung thành và có trách nhiệm với công việc mà mình đang làm. Vì vậy, họ luôn được những người xung quanh tin tưởng, yêu quý.

Liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9 này, con giáp tuổi Dậu có cơ hội thăng chức, tăng lương cao hơn những con giáp khác. Họ mang tính cách khá ổn định, bản lĩnh, dũng cảm. Công việc của họ trong thời gian gần đây có nhiều thăng tiến, vận trình tài lộc cũng tốt hơn rất nhiều. Họ giỏi giao tiếp xã hội nên cũng làm ăn thuận lợi. Thời điểm này, chuyện buồn qua đi, chuyện vui gõ cửa. Người tuổi Dậu có tài lộc đầy nhà, vận trình thăng tiến không ngừng.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9: Đại công cáo thành, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, tiền kéo vào đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được Thiên Tài che chở nên phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng trong thời điểm này. Các hợp đồng được ký kết mang lại cho bản mệnh rất nhiều lợi nhuận. Với những người làm kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Mọi việc có vẻ rất suôn sẻ với Tuất.

Ngũ hành tương sinh báo hiệu chuyện tình cảm của Tuất khá thăng hoa khi cả hai bắt đầu có nhiều thời gian để dành cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9 này, những ai còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình trong những bữa tiệc liên quan với bạn bè của mình.

Phật Bà độ trì cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 2, 3, 4, 5 và 6/9: Đại công cáo thành, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, tiền kéo vào đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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