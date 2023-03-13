Phật bà độ mạng, từ ngày 14/3 - 22/3, top 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 14/3 - 22/3. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Tuổi Ngọ Từ ngày 14/3 - 22/3 là thời gian sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều năng lượng sáng tạo không ngừng nghỉ. Chính điều này giúp tuổi Ngọ thu hút được rất nhiều vận may trong công việc và tiền bạc. Những cơ hội làm giàu cũng sẽ gõ cửa nhà bạn nếu biết nắm bắt nhanh chóng thì trong thời gian này, bạn sẽ không còn phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Bên cạnh đó, những khó khăn trước đây đã tự động lùi về sau và nhường bước cho những thành công liên tiếp. Chính Ấn chỉ đường cho con giáp này có những quyết định đúng đắn. Đây là thời gian để bạn thử thể hiện bản thân trong những vai trò như thế.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Những người tuổi Hợi được biết đến với tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ sở hữu trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Đúng thời gian từ ngày 14/3 - 22/3, người tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai, không gặp điềm xui mà còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ làm việc chăm chỉ nên được cấp trên khen thưởng. Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi nói rằng, từ ngày 14/3 - 22/3, tuổi Thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định. Tiếp tục cố gắng, con giáp này sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, tốt nhất là con giáp này vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này. Tay làm hàm nhai mới có thể giúp bản mệnh có một cuộc sống ổn định. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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