Phật Bà dẫn lối: 3 con giáp đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu, cuối tháng 11 'tiền đè', may túi 3 gang mang đi mà đựng

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 11:37

Theo tử vi, tài lộc của những người thuộc 3 con giáp này cuối tháng 11 rất vượng.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân rất hóm hỉnh, yêu đời. Họ luôn làm việc chăm chỉ, mang trong mình động lực mạnh mẽ để tiến về phía trước. Người tuổi này quảng giao, khéo léo trong giao tiếp nên thường đông bạn bè, đi tới đâu cũng có người quý mến, dễ được quý nhân phù trợ.

Cuối tháng 11, tử vi nói rằng người tuổi Thân sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng đạt kết quả tốt hơn mà không cần bỏ ra nhiều công sức. Thời đến, con giáp này cần nắm bắt, tận dụng tốt cơ hội, thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với người tuổi Thân, càng kiếm được nhiều thì họ càng tiêu nhiều, nên chú ý quản lý tiền bạc tốt hơn, ưu tiên tiết kiệm và đầu tư thay vì tiêu phung phí.

Phật Bà dẫn lối: 3 con giáp đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu, cuối tháng 11 'tiền đè', may túi 3 gang mang đi mà đựng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn chú trọng đến chất lượng hoàn thành của công việc. Họ cũng là người rất khao khát thành công. Không phải vì Mão yêu tiền mà là vì bản mệnh thích dùng việc kiếm được bao nhiêu tiền làm thước đo cho thành công của mình.

Người tuổi Mão thiện lương, làm ăn chân chính và luôn để lại tiếng tốt. Việc kiếm tiền của bản mệnh ngày càng vững vàng, về cuối năm 2022 đã đạt được những bước tiến mới, công việc suôn sẻ.

Cuối tháng 11, những điều người tuổi Mão chưa đạt được thì họ sẽ thành công mỹ mãn. Đặc biệt, trong năm này, tầm nhìn của Mão tốt hơn, đầu tư đúng hướng mà không cần đi đường vòng. Tiền tài cũng sẽ thẳng một đường rơi vào túi họ.

Phật Bà dẫn lối: 3 con giáp đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu, cuối tháng 11 'tiền đè', may túi 3 gang mang đi mà đựng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ. Tử vi nói rằng, trong những ngày cuối tháng 11, con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Trước đó, bản mệnh có thể đang phải đối mặt với những vấn đề khó giải quyết thì đây có thể là thời cơ tốt để tháo gỡ khó khăn.

Tuổi Tuất có thể gặt hái nhiều thành công giúp cuộc sống đi theo hướng tích cực. Về chuyện tình duyên, người tuổi Tuất độc thân có cơ hội gặp gỡ một đối tượng khiến mình ưng ý. Người có cặp có đôi sẽ dành thời gian bên nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Đây chính là lúc người tuổi Tuất vun đắp tình cảm, giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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