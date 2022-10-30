Phật Bà dẫn đường: 3 con giáp ẵm trọn vinh hoa Trời ban vào cuối tuần này, vươn tay hái lộc, làm ăn đại phát, tiền lãi tăng vùn vụt, của cải càng sâu dày

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 10:05

Vào ngày cuối tuần, những con giáp này được tiếp thêm nhiều năng lượng để hoạt động hết công suất, làm ăn mạnh mẽ kiếm tiền dồi dào vô cùng.

Tuổi Tý

Phật Bà dẫn đường: 3 con giáp ẵm trọn vinh hoa Trời ban vào cuối tuần này, vươn tay hái lộc, làm ăn đại phát, tiền lãi tăng vùn vụt, của cải càng sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tý có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tý luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Theo tử vi, vào ngày cuối tuần người tuổi Tý sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tý cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ vừa trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, dường như trước đó là khoảng thời gian đau đầu nhất với con giáp này khi những dự án kinh doanh đều chững lại, có những kế hoạch phải dừng lại hoàn toàn do không thể huy động được nguồn vốn. 

Nhưng may sao có Chính Tài thương xót, bước vào cuối tuần này bạn có thể gặp được quý nhân cũng được xem như ân nhân mang đến cho bạn cơ hội thay đổi thực tại. 

Phật Bà dẫn đường: 3 con giáp ẵm trọn vinh hoa Trời ban vào cuối tuần này, vươn tay hái lộc, làm ăn đại phát, tiền lãi tăng vùn vụt, của cải càng sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người làm việc chuyên nghiệp, vốn đã có tiếng nhưng lại sẵn sàng hỗ trợ bạn thì bạn chớ nên để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này. Mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc được giải quyết hoàn toàn, thậm chí còn dư dả hơn trước đó bội lần. 

Phương diện tình cảm bước sang trang mới, tình cảm gia đình được gắn kết keo sơn, những cãi vã về kinh tế không còn nữa, từ đây bạn có thể yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp được rồi. 

Tuổi Ngọ

Phật Bà dẫn đường: 3 con giáp ẵm trọn vinh hoa Trời ban vào cuối tuần này, vươn tay hái lộc, làm ăn đại phát, tiền lãi tăng vùn vụt, của cải càng sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đa phần người tuổi Ngọ đều là những người tham vọng, có tầm nhìn xa và bản lĩnh. Họ luôn biết tận dụng từng lợi thế dù nhỏ nhất của mình để tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp, chuyển bại thành thắng.

Vào ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền ngày càng cao. Ccông việc làm ăn của người tuổi Ngọ sẽ bắt đầu phát đạt dần. Người tuổi Ngọ sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ganh tỵ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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