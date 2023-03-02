Phật Bà cho cửa, nửa đầu tháng 3 rạng rỡ tài lộc: 3 con giáp kinh doanh nhuận phát, hốt bạc gom vàng, sự nghiệp đạt đỉnh, đời lên hương giàu có

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 06:30

Nửa đầu tháng 3 dương này được dự đoán là quãng thời gian có nhiều may mắn của 3 con giáp sau khi làm ăn kinh doanh đều vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Mão gặp vận may vào nửa đầu tháng 3 dương này.

Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, của cải sẽ nằm trong tầm tay của người tuổi Mão. Họ có thể thẳng đường thăng tiến, thành công vượt bậc.

Phật Bà cho cửa, nửa đầu tháng 3 rạng rỡ tài lộc: 3 con giáp kinh doanh nhuận phát, hốt bạc gom vàng, sự nghiệp đạt đỉnh, đời lên hương giàu có - Ảnh 1

Sau khi thay đổi cục diện làm ăn thiếu may mắn trong những tháng trước, trong thời gian tới, người tuổi Mão có cơ hội tìm được 1 số dự án có tiềm năng lớn, thành công nắm chắc, thu nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Mão cũng chú ý không quá cực đoan về mọi mặt trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng không nên dễ dàng bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Để thành công, biến mơ ước thành hiện thực chắc chắn không dễ dàng gì.

Nhưng nếu người tuổi Mão không ngừng tìm tòi, có những ý tưởng mới trong công việc thì không bao lâu nữa họ có thể gặt hái được những trái ngọt, sống cuộc sống khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ năm nay lên như diều gặp gió. Đã chịu khổ đủ qua ba năm “Tam tai”, năm 2023 là lúc bạn “cất cánh” cho những ước mơ của mình.

Phúc lành đến với bạn trong nửa đầu tháng 3 dương này có lẽ là hồi đáp chân thực và cảm động nhất cho bạn sau những năm tháng miệt mài cố gắng. Tay trái nắm yêu thương, tay phải đón tài lộc.

Phật Bà cho cửa, nửa đầu tháng 3 rạng rỡ tài lộc: 3 con giáp kinh doanh nhuận phát, hốt bạc gom vàng, sự nghiệp đạt đỉnh, đời lên hương giàu có - Ảnh 2

Đừng ngạc nhiên khi hoa đào rơi “trúng đầu” nếu như bạn vẫn còn độc thân. “Hoa đào” lần này thực sự chất lượng bởi bạn sẽ gặp được người thật lòng yêu thương mình.

Công việc có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn. Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn rồi, đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu nhé.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trong nửa đầu tháng 3 dương này công việc hanh thông. Có nhiều dự án lớn được cấp trên giao cho bạn và bạn đã cố gắng hoàn thành tốt. Dù không  phải quá tốt nhưng kết quả cũng đủ để cấp trên hài lòng.

Phật Bà cho cửa, nửa đầu tháng 3 rạng rỡ tài lộc: 3 con giáp kinh doanh nhuận phát, hốt bạc gom vàng, sự nghiệp đạt đỉnh, đời lên hương giàu có - Ảnh 3

Tình cảm của bạn khá ổn, 2 người dường như đã nhận ra tấm chân tình của nhau và muốn tiến xa hơn. Đây thực sự là người phù hợp với bạn và nên trân trọng yêu thương nhé. Tình hình tài chính đang ổn, hãy tích cóp một chút làm vốn liếng để còn đầu tư làm ăn trong tương lai.

(Thông tin mang tính thâm khảo, chiêm nghiệm)

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Tử vi chỉ rõ sang giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này bất ngờ phất lên nhanh vù vù, làm gì cũng nhiều thuận lợi.

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