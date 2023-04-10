Phật Bà che chở suốt đời, vào đúng 12h12 ngày 12/04, 3 tuổi gặp dữ hóa lành, ung dung tự tại, tiền tự động chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 23:55

Vào đúng 12h12 ngày 12/04 là thời điểm vận khí cao trào, cát tinh soi chiếu, may mắn ập đến của bốn con giáp sau đây.

Tuổi Dậu 

Phật Bà che chở suốt đời, vào đúng 12h12 ngày 12/04, 3 tuổi gặp dữ hóa lành, ung dung tự tại, tiền tự động chui vào túi - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Dậu có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương vào đúng 12h12 ngày 12/04. Bạn đã không ngừng cố gắng suốt thời gian qua và được cấp trên ghi nhận, sẵn sàng dành cho bạn một vị trí xứng đáng hơn với năng lực.  

Với người làm các công việc kinh doanh, buôn bán, bản tính xởi lởi giúp bạn nhận được sự yêu mến của khách hàng. Nếu nguồn tài chính đang dư dả, bạn có thể cân nhắc mở rộng quy mô buôn bán hoặc sản xuất của mình, giúp tiền đổ về túi ngày một nhiều hơn.

 

Con giáp may mắn vào đúng 12h12 ngày 12/04 cũng được đón tin vui trên phương diện tình cảm. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hai người thấy hợp nhau ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

 

Tuổi Sửu 

Phong sinh thủy khởi nên người tuổi Sửu vào đúng 12h12 ngày 12/04 sẽ liên tiếp gặp may trong cuộc sống, công việc cũng như tài vận.

Thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Sửu thuận lợi suôn sẻ, mọi việc tiến triển khả quan. Năng lực tiềm tàng của con giáp này được phát huy tối đa nên được cấp trên đánh giá rất cao. Cơ hội được điều chuyển lên vị trí quản lý, chức vụ cao cấp là điều sẽ đến với người tuổi Sửu trong thời gian này.

Tuổi Dần

Phật Bà che chở suốt đời, vào đúng 12h12 ngày 12/04, 3 tuổi gặp dữ hóa lành, ung dung tự tại, tiền tự động chui vào túi - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Tháng này, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Tử vi cho biết vào đúng 12h12 ngày 12/04, người tuổi Dần sẽ có cuộc sống yên bình giàu có hơn người.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn may mắn, tin vui gõ cửa, vàng bạc đầy nhà, đổi đời giàu có, phước lộc vây quanh

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn may mắn, tin vui gõ cửa, vàng bạc đầy nhà, đổi đời giàu có, phước lộc vây quanh

Con giáp tuổi này gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

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