Phật Bà che chở, 3 tuổi khốn khổ đủ rồi, băng qua bão tố, tháng 12 dương liên tục trúng quả đậm, lắm tiền nhiều của, sự nghiệp đỉnh cao, tình duyên thắm đượm, viên mãn cả đời

Người tuổi Mùi có tính cách rất đặc biệt. Con giáp này yêu ghét rõ ràng, đã yêu ai thì yêu vô cùng, ghét ai thì sẽ luôn cố gắng tìm cách tránh xa.

Năm 2023 tới đây, tuổi Mùi có sự tương trợ của các cát tinh là Tam Đài, Thiên Giải, Hóa Cái nên công việc phát triển nhanh chóng. Dù là người làm công ăn lương hay người đang tự kinh doanh buông bán đều có thể chạm đến đỉnh cao tài lộc.

Tử vi dự báo tháng 12 dương, vận thế của người tuổi Mùi có chuyển biến mạnh mẽ. Con giáp này gặp nhiều may mắn, đặc biệt là về tài vận. Bản mệnh chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống.

Đặc biệt, bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui bất nhờ về tiền bạc, có thể được thêm thưởng, tăng lương hoặc trúng số bất ngờ.

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Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp được Phật Bà che chở trong tháng 12 tới đây. Con giáp này vốn biết cách gây thiện cảm với người khác bởi cách ứng xử biết điều, hào hiệp. Có lẽ chính bởi phép sống có trước có sau, biết nhìn nhận sự thật nghiêm túc mà được nhiều người mến yêu.

Từ khi lớn lên con giáp này đã ẩn chứa trong mình biết bao tham vọng, không thích an phận thủ thường, luôn thích được khám phá để đột phá nên bản mệnh cũng có không ít lần vấp ngã.

Nhưng bản mệnh biết biến thách thức thành cơ hội mà tìm ra hướng đi đúng đắn, càng trải qua sóng gió lại càng gai góc, kiên cường, thậm chí đưa cuộc đời lên một tầm cao mới trở thành người có chức có quyền.

Được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cầu được ước thấy, từ đó mà cuộc sống thăng hoa, tích cóp một khoản tiền khủng cho tương lai.

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Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ. Bản mệnh dù ở đâu, làm gì cũng sẵn sàng chấp nhận thử thách, không sợ khó khăn. Tuổi Dậu luôn giữ suy nghĩ tích cực nhưng không thể tránh khỏi những giây phút chạnh lạnh khi vận số liên tục gặp trắc trở.

Tuy nhiên, tuổi Dậu có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Tử vi dự báo rằng tháng 12, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều vận may hơn. Quý nhân xuất hiện, đó có thể là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Họ sẽ là người giúp tuổi Dậu rất nhiều trong những ngày tháng tới.

Người làm kinh doanh có thể thu về khoản lợi lớn. Người làm công ăn lương cũng có thể được sếp ghi nhận công lao, có thêm tiền thưởng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.