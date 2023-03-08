Phật Bà che chở 3 con giáp sống "ung dung tự tại", phúc khí tràn trề vào 7h sáng ngày 9/3: Có của cải lẫn sắc đẹp, "ngồi mát ăn bát vàng"

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 22:00

Trong cuộc đời mỗi người phải lúc này không thuận buồm xuôi gió, có lúc gặp lúc thuận lợi, có lúc gặp nghịch cảnh, khi gặp nghịch cảnh nên học cách dũng cảm. Bạn nên biết rằng cuộc sống không phải ở đâu cũng hạnh phúc. Đừng nản lòng và vội lùi bước.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, không ngại khó khăn vất vả mà luôn lấy đó làm động lực để ngày càng tiến bộ hơn.

Đa số những người tuổi Dậu đều công thành danh toại vài giai đoạn hậu vận, họ biết tích lũy kinh nghiệm, không ngừng tự thay đổi bản thân để vượt qua thử thách.

Phật Bà che chở 3 con giáp sống 'ung dung tự tại', phúc khí tràn trề vào 7h sáng ngày 9/3: Có của cải lẫn sắc đẹp, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực. Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, quyết tâm tìm được hướng đi riêng để thăng hoa rực rỡ.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Trong thời điểm này, tuổi Ngọ sẽ có chuyển biến đặc biệt và bất ngờ hơn. Vào lúc này, cơ hội làm giàu sẽ tìm đến với tuổi Ngọ, điều đáng nói họ cần phải tỉnh táo và suy nghĩ thật thấu đáo. Nếu như biết nắm bắt đúng thời cơ rất có thể cuộc sống tuổi Ngọ sẽ thay đổi từ đây.

Phật Bà che chở 3 con giáp sống 'ung dung tự tại', phúc khí tràn trề vào 7h sáng ngày 9/3: Có của cải lẫn sắc đẹp, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Chất lượng cuộc sống của tuổi Ngọ trong thời điểm này cũng được cải thiện rõ rệt, mọi dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, muốn gì có đó, lỡ như gặp phải trục trặc đều không phải lo lắng bởi lẽ tuổi Ngọ luôn có quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua tất cả. Chỉ cần giữ vững tâm thế ổn định trước mọi quyết định lớn, thì tài sản của tuổi Ngọ không thể nào lung lay mà ngày càng dồi dào, thịnh vượng.

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp dự đoán trong thời điểm này tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên đều tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn, hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người nhé.

Phật Bà che chở 3 con giáp sống 'ung dung tự tại', phúc khí tràn trề vào 7h sáng ngày 9/3: Có của cải lẫn sắc đẹp, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập của tuổi Tý nhìn chung vẫn rất ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Từ thời điểm này, các bạn chuột rất là mạnh mẽ. Kiếm tiền là mục tiêu chính của họ. Trong quá trình đó, họ sẽ không ngừng nâng cao khả năng của mình và tiến tới ước mơ của mình. Thay vì than vãn trước sự bất lực trong cuộc sống, hãy chỉ tập trung vào những điểm sáng trong cuộc sống và sống thật hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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