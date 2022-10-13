Phật Bà ban phước từ ngày 13/10, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, thành công nối tiếp thành công, làm ăn may mắn, chuyển mình giàu sang, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 06:59

Phật Bà ban phước từ ngày 13/10, 3 con giáp ở hiền gặp lành, thành công nối tiếp thành công, làm ăn suôn sẻ, chuyển mình giàu sang, ăn sung mặc sướng

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, từ thứ Năm này tuổi Mão khá may mắn trong chuyện làm ăn nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Khi làm việc con giáp này cũng có quý nhân soi đường chỉ lối cho nên nhiều khúc mắc được giải quyết trong chớp mắt mà không phải lo lắng vất vả ngược xuôi nhưng vẫn có được thứ mình muốn. Con giáp này có tài, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm nên được đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng, điều quan trọng là bản mệnh không bao giờ để cho tiến độ công việc trì trệ.

Vận trình tài lộc tương đối suôn sẻ, thuận lợi, đặc biệt là với người buôn bán kinh doanh lại càng có cơ hội phát tài phát lộc. Tuổi Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền, bản mệnh lại là người thông minh, tư duy sáng tạo nên dễ dàng nắm bắt, tiếp thu và mang về tiền bạc cho mình. Các nguồn thu đều ổn định và có xu hướng tăng nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Phật Bà ban phước từ ngày 13/10, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, thành công nối tiếp thành công, làm ăn may mắn, chuyển mình giàu sang, ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, từ thứ Năm này tuổi Mão khá may mắn trong chuyện làm ăn nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn 

Tử vi từ ngày 13/10/2022 của 12 con giáp thấy, Thiên Tài phù trợ, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc nếu vẫn luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc tay trái của mình. Mọi công sức của bạn chẳng hề uổng phí, và chắc hẳn ai cũng muốn hợp tác, đầu tư với một đối tác đáng tin cậy như bạn.

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Thìn có thể hoàn thành mọi việc một cách trôi chảy trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bạn còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn mỗi khi bạn gặp phải khó khăn. Quý nhân cũng có thể xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Con đường tiến thân không còn xa xôi.

Phật Bà ban phước từ ngày 13/10, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, thành công nối tiếp thành công, làm ăn may mắn, chuyển mình giàu sang, ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Tử vi từ ngày 13/10/2022 của 12 con giáp thấy, Thiên Tài phù trợ, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc nếu vẫn luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tam hợp cục nâng đỡ cho vận tài lộc của người tuổi Sửu tăng tiến không ngừng. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán phát tài, nguồn lợi nhuận thu về giúp bản mệnh rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chính Quan là cát thần phù trợ cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt, chỉ cần bản mệnh phát huy hết năng lực của mình là có thể nắm bắt được thành công. Tinh thần tránh nhiệm giúp bạn được cấp trên đánh giá cao và giao thêm trọng trách cho mình. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng.

Phật Bà ban phước từ ngày 13/10, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, thành công nối tiếp thành công, làm ăn may mắn, chuyển mình giàu sang, ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Chính Quan là cát thần phù trợ cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt, chỉ cần bản mệnh phát huy hết năng lực của mình là có thể nắm bắt được thành công. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

6 ngày tới (11/10-16/10): Thần Tài "chống lưng", 3 con giáp làm ăn khấm khá, đã giàu 1 nay giàu 10, tiền vàng bát ngát, tiêu mãi không hết, sang giàu nổi danh cả tỉnh

6 ngày tới (11/10-16/10): Thần Tài "chống lưng", 3 con giáp làm ăn khấm khá, đã giàu 1 nay giàu 10, tiền vàng bát ngát, tiêu mãi không hết, sang giàu nổi danh cả tỉnh

Thần Tài ưu ái vào 6 ngày tới (11/10-16/10), 3 con giáp sau có nhiều vận may, đón nhận cơ hội làm ăn tốt, túi tiền ngày một rủng rỉnh, cuộc sống thêm sung túc

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 57 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 57 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 57 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người