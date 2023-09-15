Phật Bà ban phước, 3 con giáp tay phải hốt bạc, tay trái gom vàng trong 3 tháng cuối năm 2023: Của cải tiêu mãi không hết, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có hiển vinh, nghèo khổ tránh xa trong 3 tháng cuối năm 2023.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường được mô tả là thông minh và trí tuệ. Bản mệnh có khả năng suy nghĩ sâu sắc và nắm bắt thông tin nhanh chóng.

Con giáp tuổi Hợi là những người có trách nhiệm và tận tâm. Khi bản mệnh cam kết vào một công việc hoặc một mối quan hệ, bản mệnh sẽ làm mọi cách để thực hiện mọi thứ một cách xuất sắc.

Người tuổi Hợi có sức mạnh to lớn mà không phải ai cũng biết. Bản mệnh âm thầm tích lũy kinh nghiệm ngày thường nhưng quan sát mọi thứ một cách cẩn thận.

Điều này cũng mang lại cho người tuổi Hợi sức chịu đựng mạnh mẽ. Trong 3 tháng cuối năm 2023, bản mệnh sống tự lập, không lùi bước trước mỗi khó khăn nên tiến bộ vượt bậc. Con giáp này luôn có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Người tuổi Hợi trong 3 tháng cuối năm 2023 sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bản mệnh có nguồn lực tốt trong tay và những mối quan hệ bền chặt phía sau nên dễ dàng đạt được mục tiêu và không còn bị tụt hậu.

Phật Bà ban phước, 3 con giáp tay phải hốt bạc, tay trái gom vàng trong 3 tháng cuối năm 2023: Của cải tiêu mãi không hết, phúc khí đầy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bản lĩnh, trung thực và nắm bắt vấn đề tốt. Họ tiếp thu rất nhanh và luôn có sự sáng tạo nhất định trong công việc.

Con giáp này tiêu tiền không tiếc tay, họ kiếm được bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu nên không có nhiều khoản để dành. Những lúc túng thiếu, họ thường có gia đình hỗ trợ.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, người tuổi Thìn được sao may mắn soi chiếu, họ trúng xổ số khoản tiền lớn đủ để trang trải cuộc sống đến hết năm. Ngoài ra, họ còn được người thân tặng nhiều đồ dùng có giá trị như đồng hồ, túi xách,...

Phật Bà ban phước, 3 con giáp tay phải hốt bạc, tay trái gom vàng trong 3 tháng cuối năm 2023: Của cải tiêu mãi không hết, phúc khí đầy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 3 tháng cuối năm 2023, người mang bản mệnh này gặp ngày tam hợp nên mọi thứ vẫn sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì có quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Ở phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi chuột biết cách thể hiện bản thân trong công việc, thế nên dù đầu tuần có thể gặp chút rắc rối nhưng khi vào guồng sẽ phát huy tốt khả năng và gây ấn tượng với lãnh đạo. Hơn nữa, nhờ biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để tuổi Tý thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, những người này cần phải nhanh nhạy nắm bắt.

Ở phương diện tài lộc, trong 3 tháng cuối năm 2023 tiền về tay những người tuổi Tý không ít, càng về cuối càng vượng. Tuy nhiên, những người này cần phải cẩn trọng việc chi tiêu, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết.

Phật Bà ban phước, 3 con giáp tay phải hốt bạc, tay trái gom vàng trong 3 tháng cuối năm 2023: Của cải tiêu mãi không hết, phúc khí đầy mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h hôm nay, thứ 5 ngày 14/9/2023, 3 con giáp 'tắm mình' trong cơn mưa tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến còn nhiều hơn trúng số, xài hoài không hết  

Đúng 17h hôm nay, thứ 5 ngày 14/9/2023, 3 con giáp 'tắm mình' trong cơn mưa tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến còn nhiều hơn trúng số, xài hoài không hết  

Đúng 17h hôm nay, ngày 14/9/2023, 3 con giáp này sẽ nhận lộc trời ban, cuộc sống sẽ có những chuyển biến tích cực, nếu nắm bắt được cơ hội bạn sẽ một bước lên thành đại gia. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/9 tu vi ngay 16/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 41 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng