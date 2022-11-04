Phải bước qua Rằm tháng 10, 3 con giáp mới thoát cảnh nghèo, tài lộc rực rỡ như mùa thu, sự nghiệp nhảy vọt, ngân khố tăng nhanh

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 16:09

Đây là 3 con giáp có thu hoạch lớn sau Rằm tháng 10, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài tăng nhanh. Do đó, tâm trạng của họ đẹp như mùa thu vậy.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý có thể kiếm tiền nhanh chóng và tích lũy tài sản khi qua Rằm tháng 10, không gặp trắc trở, khó khăn gì. Những người này không phải đi đường vòng để đến với thành công, cũng không gặp phải kẻ xấu ngáng đường. Nhờ đó, tâm trạng của con giáp tuổi Tý đặc biệt thoải mái và vui vẻ. 

Mặc dù họ cũng gặp phải 1 số tình huống không lường trước được nhưng người tuổi Tý vẫn có thể vượt qua. Con giáp này có thể tìm thấy cơ hội mới từ khó khăn, nhờ đó, tiến độ công việc càng đẩy nhanh hơn. Người tuổi Tý tràn đầy năng lượng và thành công.

Phải bước qua Rằm tháng 10, 3 con giáp mới thoát cảnh nghèo, tài lộc rực rỡ như mùa thu, sự nghiệp nhảy vọt, ngân khố tăng nhanh - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý có thể kiếm tiền nhanh chóng và tích lũy tài sản khi qua Rằm tháng 10, không gặp trắc trở, khó khăn gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau Rằm tháng 10, người tuổi Mùi không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Nhờ đó, bước tiến của họ rất vững chắc, có thể đạt được thành công nhanh chóng. Con giáp tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền, được mọi người ghi nhận năng lực. Mặc dù vậy, họ cũng cần phải cải thiện nhiều mặt để tiến triển thuận lợi hơn.

Nếu là phụ nữ sẽ vượng phu ích tử, chồng con của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này đều phát triển tốt. Nhờ có tích lũy giỏi nên họ sẽ không lo sự nghiệp sa sút, thụt lùi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Phải bước qua Rằm tháng 10, 3 con giáp mới thoát cảnh nghèo, tài lộc rực rỡ như mùa thu, sự nghiệp nhảy vọt, ngân khố tăng nhanh - Ảnh 2
Sau Rằm tháng 10, người tuổi Mùi không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau Rằm tháng 10, tiến trình của con giáp tuổi Dần sẽ luôn trôi chảy, có thể đạt được vị trí cao trong công việc. Cuối năm nay, những người này sẽ kiếm được tiền, không gì có thể cản bước họ. Đặc biệt, con giáp này sẽ thành công vượt trội, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Họ có những bước tiến lớn và tiến nhanh, kinh doanh thành công, kiếm được món tiền lớn nhờ đó mọi thứ đều tăng tốc. Thời gian tới, con giáp tuổi Dần ngày càng lạc quan, kiên định, làm ăn phát tài, cơm áo vô ưu, cuối năm nay sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Phải bước qua Rằm tháng 10, 3 con giáp mới thoát cảnh nghèo, tài lộc rực rỡ như mùa thu, sự nghiệp nhảy vọt, ngân khố tăng nhanh - Ảnh 3
Sau Rằm tháng 10, tiến trình của con giáp tuổi Dần sẽ luôn trôi chảy, có thể đạt được vị trí cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp thăng tiến sự nghiệp thần tốc, tài lộc đổ về như vũ bão, phúc khí sâu dày như trời biển

Qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp thăng tiến sự nghiệp thần tốc, tài lộc đổ về như vũ bão, phúc khí sâu dày như trời biển

Dự đoán qua đêm cuối cùng của tháng 10 (31/10), 3 con giáp dưới đây nhận tiền tài không thiếu, sự nghiệp thăng hoa, viên mãn.

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