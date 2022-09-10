Ông trời tạo ra địa chấn, 3 con giáp này bỗng biến thành THỎI NAM CHÂM hút hết phúc khí trong thiên hạ, vừa qua 10/9 ai cũng trở thành ĐẠI GIA

Ngũ hành xung khắc khuyên người tuổi Tuất hãy kiềm chế cảm xúc để tránh tranh cãi với một nửa của mình. Lúc này một nửa của bạn đang cần bạn hỗ trợ và có được sự thấu hiểu cần thiết, bạn chớ nên làm khó người ta thêm nữa.

Vừa qua 10/9 Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Tuất cơ hội làm mới cuộc sống của mình. Những khởi đầu mới mang đến những cơ hội mới. Hãy táo bạo lên và nắm bắt lấy chúng, đừng để bỏ lỡ và rồi tiếc nuối nhé. Bạn có thời gian và sức lực để làm điều mình muốn.

Vừa qua 10/9 Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Tuất cơ hội làm mới cuộc sống của mình.

Tuổi Thân

Tình duyên: Tử vi vừa qua 10/9 cho thấy người tuổi Thân đang bị nhiều người chú ý vì bạn có nhiều quan điểm không đúng.

Công việc: Trong công việc tuổi Dần không nhận thức được sự nguy hiểm khi có người khác hãm hại.

Tài chính: Mệnh chủ không kiếm ra tiền từ kinh doanh.

Cẩn trọng: Con giáp này tốt nhất là không nên lừa ai.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tử vi vừa qua 10/9 cho thấy người tuổi Thân đang bị nhiều người chú ý vì bạn có nhiều quan điểm không đúng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 10/9 cho thấy người tuổi Hợi nóng nảy thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Bạn cho rằng mình là người hiểu rất rõ vấn đề nên lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo ý kiến của bản thân.



Người làm lãnh đạo có thể gây ra bức xúc cho nhân viên trong ngày hôm nay. Có vẻ như bản mệnh đang quá độc đoán, không chịu đặt mình vào vị trí của người khác nên thường đưa ra những quyết định oái oăm, khó thực hiện với tất cả mọi người.



Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tử vi 10/9 cho thấy người tuổi Hợi nóng nảy thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.