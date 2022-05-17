Ông hoàng thời cơ, bà chúa cơ hội là BIỆT DANH của các con giáp biết người biết ta trăm trận trăm thắng

Năm 2022 trong công việc người tuổi Sửu được cát tinh soi chiếu, nên sự nghiệp khá thuận lợi, họ có nhiều cơ hội để phát triển. Người làm công ăn lương có “đất” để chứng tỏ năng lực của mình, khả năng cao sẽ được thăng chức. Còn đối với người kinh doanh buôn bán nếu trong năm này biết nắm bắt thời cơ, mở rộng hợp tác kinh doanh chắc chắn thu về nhiều lợi nhuận lớn hơn.

Tuy nhiên, người tuổi Sửu năm nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhưng gặp sao Thái Tuế nên tiền chi ra cũng không ít. Đề phòng tiểu nhân hãm hại ảnh hưởng đến công việc.

Người tuổi Dần luôn nắm rõ tình hình trước mắt mình. Họ không chỉ có khả năng nắm bắt cơ hội mà thậm chí, họ còn có khả năng tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình nữa.



Họ vốn là người dám nghĩ dám làm, chẳng sợ bị mọi người phản đối, thế nhưng họ cũng không bao giờ uổng công phí sức vào những công việc thừa thãi. Họ chỉ làm những việc mà mình cho là có lợi.



Nếu thời cơ xuất hiện trước mắt, họ sẽ không do dự mà nắm bắt ngay, cho dù việc đó có gặp phải khó khăn thế nào đi nữa trong tương lai.

Tuổi Dần sợ thất bại, chính vì vậy mà Dần lại càng trưởng thành và phát triển một cách nhanh chóng, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Là con giáp thức thời, chắc chắn họ không chỉ làm tốt việc của mình, mà còn làm vừa lòng người khác nữa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường có trực giác nhạy bén, tính cách đối ngoại, cũng có vận may rất tốt và thường ham thích hư vinh. Công việc, sức khỏe, con cái trong năm 2022 đều tốt.

Tất cả công việc nên làm ăn lương thiện thì sẽ gặp được may vì sẽ có quý nhân phù trợ trong năm nay. Năm 2022 được xem là năm làm ăn phát đạt của những người tuổi Tý, song nếu bạn làm ăn thật thà mới có điều này. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Những người tuổi Tý nên sử dụng những đồ vật liên quan đến mệnh thủy để được tăng thêm phần may mắn cho bản thân. Trong nhà hoặc văn phòng của người tuổi Tý nên có một bể cá nhỏ, bình hoa thủy tinh hay đặt trên bàn làm việc của mình ngọc trắng cải thảo hoặc ngọc bích như ý để trừ tà và hút tài lộc vào năm 2022.

Năm 2022 người tuổi Tý có vận mệnh khá tốt, gặp khá nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tình duyên. Vào năm mới Mậu Tuất những người tuổi Tý nên mặc những trang phục đen, xám trắng để hút tài lộc may mắn về mình.

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