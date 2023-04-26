Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 27/4: 3 con giáp có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, thu hái bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 11:15

Được sao tốt chiếu mệnh nên 3 con giáp dưới đây mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở, gặt hái được nhiều của cải, cuộc sống ổn định lâu dài

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Vào đúng 9h ngày 27/4, tài vận cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt đây khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến vào thời điểm này, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc lâu dài.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 27/4: 3 con giáp có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, thu hái bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là nam hay nữ thì người tuổi Sửu vẫn luôn chăm chỉ, trách nhiệm và cầu toàn trong lối sống, công việc. Họ luôn suy tính cẩn thận trước mỗi quyết định, hành động để mọi thứ phải thật hoàn hảo, tốt đẹp. Đừng ai mong Sửu trở nên xấu tính hay tranh quyền đoạt lợi với ai, sự lương thiện chính là mấu chốt giúp họ có được vô vàn may mắn trong đời.

Đúng 9h ngày 27/4, nhờ vận trình thay đổi cộng thêm may mắn trời cho vạn sự của Sửu sẽ như ý, làm đâu thắng đó. Họ sẽ có cơ hội kiếm được số tiền khá lớn, thậm chí thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, nếu muốn số mệnh của mình thêm tốt đẹp, hoàn mỹ Sửu hãy học cách kiểm soát sự nóng nảy, dễ mất bình tĩnh của mình.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 27/4: 3 con giáp có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, thu hái bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào đúng 9h ngày 27/4 này, tuổi Thân sẽ có nhiều động lực để tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Có thể bạn sẽ thử sức ở một vị trí cao hơn trong công ty hoặc một công việc hoàn toàn mới.

Bạn chớ chần chừ do dự quá lâu, bởi bạn hoàn toàn có năng lực mà, chỉ khi dám thử thách, bạn mới biết được bản thân mình có tiềm năng đến đâu.

Phương diện tài chính đang có những bước phát triển rõ rệt. Bạn hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã vạch ra từ trước. Có thể bạn có thể tự mở lối đi riêng và kiếm được tiền nhanh hơn người khác đấy.

Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ thăng hoa. Quan trọng là bạn cần cởi mở và trung thực khi thảo luận với đối phương về những trăn trở của cả hai.

Đối với những người còn độc thân, bạn chuộng sự an toàn và sẽ không đầu tư quá nhiều tình cảm và thời gian nếu bạn vẫn chưa chắc chắn về đối tượng mình đang tìm hiểu. Cũng nhờ sự thận trọng này mà bạn sẽ tránh được nhiều tổn thương.

Đồng hồ điểm đúng 9h ngày 27/4: 3 con giáp có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội, thu hái bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài trợ vận, Nguyệt Lão chúc phúc vào buổi trưa ngày 27/4/2023, 3 con giáp tình tiền bùng sáng, giàu có số 1, tiền bạc gia tăng

Thần Tài trợ vận, Nguyệt Lão chúc phúc vào buổi trưa ngày 27/4/2023, 3 con giáp tình tiền bùng sáng, giàu có số 1, tiền bạc gia tăng

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to tiền bạc gia tăng, ra đường bạc vàng rơi trên đầu, ở nhà buôn may bán đắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/4 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to