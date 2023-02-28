Đồng hồ điểm đúng 13h ngày 28/2, loạt may mắn về với 3 tuổi này, kinh doanh đại phát, gom tiền vàng phủ phê, công danh thêm sáng lạng

Người tuổi Hợi tươi cười rạng rỡ, trời sinh đã gặp nhiều may mắn, dù làm gì cũng dễ dàng. Là một trong những con giáp được thượng đế ưu ái nhưng hầu hết người tuổi Hợi đều không thích cạnh tranh, luôn bằng lòng và vui vẻ và chấp nhận hiện trạng.

Chính vì vậy, từ khi sinh ra đã có vận số rất mạnh mẽ. Đặc biệt là vào 13h chiều ngày 28/2, khi ngôi sao may mắn về đường tài lộc đến, họ có thể trở mình và chỉ một dự án cũng có thể thay đổi số phận cuộc đời họ.

Tuổi Mão

Bước vào 13h chiều ngày 28/2, tuổi Mão sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Tài vận ngày 28/2 của tuổi Mão khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, Đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng “ké” vận son của Mão. Ai làm ăn chung, hợp tác cùn bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc.

Tuổi Thìn

Vào đầu tháng 2, những may mắn về tài lộc của tuổi Thìn đều dựa trên sự nỗ lực, chăm chỉ lao động. Sự may mắn trong năm nay của tuổi Thìn đều không nhiều bởi không có nhiều sao tốt chiếu vào.

Tuy nhiên, vào 13h chiều ngày 28/28, may mắn cuối cùng đã đến với người tuổi Thìn. Những nỗ lực, cố gắng của tuổi Thìn đã được đền đáp. Công việc đều tiến triển rất thuận lợi nhờ những nền tảng mà tuổi Thìn gây dựng từ trước.

Nếu là người làm ăn kinh doanh, tuổi Thìn có thể kí kết rất nhiều hợp đồng hoặc buôn bán gặp nhiều may mắn. Còn nếu đang là 1 nhân viên văn phòng, tuổi Thìn cũng gặp được nhiều mối quan hệ mới rất hữu ích cho công việc sau này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.