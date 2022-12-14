Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối ổn định. Những cuộc trò chuyện thẳng thắn và sâu sắc với đồng nghiệp có thể sẽ cho người tuổi này nhận ra được điểm hạn chế của bản thân, từ đó hoàn thiện mình hơn qua từng ngày.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà thăng hoa. Bằng cách nói chuyện khéo léo và tinh tế, người độc thân dễ dàng chinh phục được người mình thích. Bên cạnh đó, đôi lứa yêu nhau đang có một chuyện tình đẹp khiến nhiều người mơ ước.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ che chở cho đường làm ăn của tuổi Dậu. Con giáp này thông minh có thể hiểu rõ hầu hết đồng nghiệp và ghi nhớ kiến thức rất nhanh, điều này rất có lợi nếu hôm nay bạn phải làm việc ở cường độ cao. Người làm công việc giáo dục, nghiên cứu hoặc sắp thi cử sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất trong hôm nay.

Vận trình tình cảm trên đà thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thật may mắn vì Thực Thần cát tinh đem đến một ngày nhiều lộc lá và tin vui cho Mão. Có thể bạn không phải là người xuất sắc nhất ở cơ quan nhưng bạn sẽ là người được yêu quý nhất ở đó. Nó khiến tuổi Mão trở nên dịu dàng, thấu tình đạt lý, ăn nói nghe rất lọt tai nên được mọi người tin tưởng.

Mặt tình cảm, bạn sống chân thành nên được tôn trọng trong các mối quan hệ bạn bè, tình cảm. Tuy nhiên Mão nên đủ tỉnh táo trong các mối quan hệ, còn lại hãy để trời xanh tự an bài.

Thật may mắn vì Thực Thần cát tinh đem đến một ngày nhiều lộc lá và tin vui cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phù hợp với những bạn đang theo học và làm việc trong các ngành như nghệ thuật, y dược, nghề tự do. Người tuổi Mùi sống có tinh thần trách nhiệm không để người khác phải nói nhiều nên công việc cực kỳ tốt. Bạn chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình là đủ.

Thật may vì hai hành Thổ tương hòa nên đường tình cảm không đến nỗi tệ. Đừng tin vào lời của người ngoài châm chọc cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình bạn, hãy cứ tin tưởng và thẳng thắn với nhau thì gia đình luôn yên ấm. Các cặp đôi thì khá hòa hợp, hai bạn là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có khả năng chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Thật may vì hai hành Thổ tương hòa nên đường tình cảm không đến nỗi tệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo