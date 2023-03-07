Đồng hồ điểm 10h ngày 10/3, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp "đỏ như son" may mắn tột cùng, 90% trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 23:12

Thời gian này, 3 con giáp luôn được quý nhân giúp đỡ, việc khó khăn tới đâu cũng hoàn thành tốt, sự nghiệp càng phát triển phát triển thuận lợi, ngày một hanh thông.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con gà có đặc điểm chung là khôn ngoan, mạnh mẽ, không ngại khó, hành động rất quyết đoán và có thể nhanh chóng bắt tay vào những việc đã định. Chần chừ không phải là phong cách hành động của người tuổi Dậu.

Kể từ ngày 10/3 tới, những người này sẽ thoát khỏi vận rủi đeo bám. Người tuổi gà có mục tiêu rõ ràng và biết nỗ lực hết mình, kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Đồng hồ điểm 10h ngày 10/3, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'đỏ như son' may mắn tột cùng, 90% trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn khá xuất sắc, tự giác về nhiều mặt, rất sắc sảo, thông minh, có kỹ năng làm việc, có tầm nhìn xa nên thành công trong nhiều việc. Con giáp này cũng có thể dùng sự kiên nhẫn và tự tin của mình để giành lấy vinh quang cho gia đình về nhiều mặt.

Tử vi ngày 10/3 cho biết, được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Thìn rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Thời gian này, Thìn luôn được quý nhân giúp đỡ, việc khó khăn tới đâu cũng hoàn thành tốt, sự nghiệp càng phát triển phát triển thuận lợi, ngày một hanh thông.

Đồng hồ điểm 10h ngày 10/3, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'đỏ như son' may mắn tột cùng, 90% trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu chất phác, thật thà và rất chăm chỉ. Nếu người khác thường so đo tính toán thiệt hơn trước mọi việc thì Sửu vẫn cứ vô tư mà cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Đây chính là bàn đạp giúp họ có được vị trí đáng nể chốn công sở khi còn khá trẻ.

Hiền lành là thế nhưng khi làm sếp Sửu vô cùng kiên định, khéo léo nên ai cũng nể trọng, kiêng dè. Tử vi tướng số đã chỉ rõ, ngày 10/3 tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ may mắn tột cùng, trúng số độc đắc là hoàn toàn có thể.

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Tử vi 2 tháng tới: Thần Phật phù hộ, “Phúc tinh” soi chiếu, 3 con giáp có nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, sống trong cảnh giàu sang, sung túc

Tử vi 2 tháng tới: Thần Phật phù hộ, “Phúc tinh” soi chiếu, 3 con giáp có nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, sống trong cảnh giàu sang, sung túc

Tử vi 2 tháng tới cho biết, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, con giáp này sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình.

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