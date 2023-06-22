Đồng hồ chỉ điểm 23h06 ngày 23/6 ĐỊNH MỆNH AN BÀI: 3 con giáp bội thu tài lộc, đột phá trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai sánh bằng, cuộc sống viên mãn, sung túc

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 20:12

Sau 23h ngày 23/6, 3 con giáp dưới đây nếu biết nắm bắt thời cơ thì dễ dàng kiếm được số tiền khủng, giàu sang nức tiếng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Người làm công ăn lương được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bản mệnh tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Đồng hồ chỉ điểm 23h06 ngày 23/6 ĐỊNH MỆNH AN BÀI: 3 con giáp bội thu tài lộc, đột phá trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai sánh bằng, cuộc sống viên mãn, sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Đây là lúc bạn cần phải ý thức được điểm mạnh của mình và có hướng phát huy đúng đắn. Nếu đang có tiền trong tay, tốt nhất bản mệnh nên giữ thật kĩ, chớ nên đầu tư mạo hiểm kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, bạn được sở hữu mà không cần phải tốn chút công sức nào đâu.

Thủy sinh Mộc, gia đình chính là điểm tựa vững vàng cho con giáp này. Vì thế, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng nên trao đổi, tâm sự với các thành viên trong nhà. Rất có thể họ sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn.

Đồng hồ chỉ điểm 23h06 ngày 23/6 ĐỊNH MỆNH AN BÀI: 3 con giáp bội thu tài lộc, đột phá trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai sánh bằng, cuộc sống viên mãn, sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam hội mang đến cho con giáp tuổi Sửu những cơ hội thấy rõ hơn sự liên hệ giữa bạn và mọi người xung quanh.  Đừng ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu. Nhờ Thiên Ấn đưa ra những chỉ dẫn mà con giáp tuổi Sửu sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe những gì mọi người nói nhiều hơn để tìm ra được thông tin mình cần.

Việc nhờ vả hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là điều bản mệnh sẽ không phải nghĩ đến. Một điều bạn cần nhớ là tuyệt đối tránh đưa ra các quyết định hoặc hành động có mức độ rủi ro cao. 

Đồng hồ chỉ điểm 23h06 ngày 23/6 ĐỊNH MỆNH AN BÀI: 3 con giáp bội thu tài lộc, đột phá trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai sánh bằng, cuộc sống viên mãn, sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phật Bà mở sổ vàng: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, vét cạn lộc trời, ôm trọn tiền của, âm thanh giàu có vang vọng, cuộc sống bùng nổ như tươi sáng trong 13 ngày tới 5/7/2023

Phật Bà mở sổ vàng: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, vét cạn lộc trời, ôm trọn tiền của, âm thanh giàu có vang vọng, cuộc sống bùng nổ như tươi sáng trong 13 ngày tới 5/7/2023

3 con giáp này luôn nỗ lực hết mình để đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống, do đó sé sớm có tương lai tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy