Đồng hồ chỉ điểm 23h06 ngày 23/6 ĐỊNH MỆNH AN BÀI: 3 con giáp bội thu tài lộc, đột phá trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có không ai sánh bằng, cuộc sống viên mãn, sung túc

Tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Người làm công ăn lương được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bản mệnh tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Cục diện Tương Phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Đây là lúc bạn cần phải ý thức được điểm mạnh của mình và có hướng phát huy đúng đắn. Nếu đang có tiền trong tay, tốt nhất bản mệnh nên giữ thật kĩ, chớ nên đầu tư mạo hiểm kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, bạn được sở hữu mà không cần phải tốn chút công sức nào đâu.

Thủy sinh Mộc, gia đình chính là điểm tựa vững vàng cho con giáp này. Vì thế, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng nên trao đổi, tâm sự với các thành viên trong nhà. Rất có thể họ sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam hội mang đến cho con giáp tuổi Sửu những cơ hội thấy rõ hơn sự liên hệ giữa bạn và mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần bày tỏ cảm xúc của mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu. Nhờ Thiên Ấn đưa ra những chỉ dẫn mà con giáp tuổi Sửu sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe những gì mọi người nói nhiều hơn để tìm ra được thông tin mình cần.



Việc nhờ vả hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là điều bản mệnh sẽ không phải nghĩ đến. Một điều bạn cần nhớ là tuyệt đối tránh đưa ra các quyết định hoặc hành động có mức độ rủi ro cao.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm