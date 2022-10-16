Ơn trên ban điềm lành vào ngày mai (22/9 âm lịch), 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, phú quý bốn bề tụ hội, may mắn hiện diện khắp nơi

Tuổi Sửu

Sửu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Sửu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Thế nên, sang ngày mai (22/9 âm lịch), chẳng cần cậy nhờ ai thì Sửu cũng có thời gian phú quý an nhàn.

Chẳng những mua nhà sắm xe, con giáp giàu sang này còn phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Mở cửa đón thần tài, quý nhân vây quanh nên Sửu sẽ ăn nên làm ra, phát tài cực to. Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì tuổi Sửu cũng nên chú ý đến sức khoẻ nhé!