Đợi qua tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp đời phất thăng hoa, tụ lộc hút tài, tiền sài thả ga, làm ăn thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 09:35

Tử vi dự đoán tới tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón nhiều tài lộc, gặp vận nên làm ăn phát tài.

Tuổi Sửu

Vào tháng 2 âm lịch, Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Những người làm kinh doanh sẽ có doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi Sửu biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Một số người có thể thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Có người nhận tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích cóp được.

Đợi qua tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp đời phất thăng hoa, tụ lộc hút tài, tiền sài thả ga, làm ăn thuận lợi - Ảnh 1

Người làm công ăn lương có nguồn tiền đến từ các khoản như lương, thưởng nóng. Nhờ vậy Sửu có thêm động lực để tập trung và cố gắng hơn cho tương lai.

Với người vẫn đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý cũng đừng vội buồn. Sửu không nên quá xem trọng yếu tố vật chất kẻo tạo thêm áp lực cho bản thân. Chỉ cần kiên trì nỗ lực thì thành quả sớm muộn gì cũng đến.

Tuổi Thìn

Chuyện làm ăn, kinh doanh của Thìn qua tháng 2 âm lịch có dấu hiệu phát triển tích cực. Thời điểm này rất thích hợp để Thìn hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Thìn có tài nên không cần sợ khó khăn. Ngược lại, khó khăn là dấu hiệu dự báo một khoản lời lãi đang kể đang hứa hẹn ở phía trước.

Đợi qua tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp đời phất thăng hoa, tụ lộc hút tài, tiền sài thả ga, làm ăn thuận lợi - Ảnh 2

Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì Thìn đã bỏ ra.

Lúc này Thìn có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Đợi qua tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp đời phất thăng hoa, tụ lộc hút tài, tiền sài thả ga, làm ăn thuận lợi - Ảnh 3

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Qua tháng 2 âm lịch, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 1 âm lịch: 3 tuổi ăn trúng lộc PHẬT TỔ trao, giàu sang phú quý ào ào tới, đời phất như diều gặp gió, tiền tỷ bạc triệu vào tài khoản

Cuối tháng 1 âm lịch: 3 tuổi ăn trúng lộc PHẬT TỔ trao, giàu sang phú quý ào ào tới, đời phất như diều gặp gió, tiền tỷ bạc triệu vào tài khoản

Tử vi cho thấy vào cuối tháng 1 âm lịch, 3 con giáp này có vận may đỏ rực, làm ăn buôn bán đều thuận lợi.

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