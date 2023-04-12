Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi Thìn có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và ghi điểm trong mắt cấp trên. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng trước các lời mời hợp tác. Đặc biệt là cần tìm cách khéo léo để từ chối nếu khối lượng công việc đã chất đống.

Vận trình tình cảm sa sút. Mối quan hệ giữa tuổi Thìn và người ấy thường xảy ra mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Tình yêu một khi đã thiếu đi sự đồng điệu thì rất khó giữ được sự hoà hợp.

Chính Quan chiếu rọi, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Tị vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có nhân duyên tốt với các đối tượng khác giới. Thậm chí, nay có người còn nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho người ấy một cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự báo sẽ có một tuần với những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng.

Chuyện tình cảm cũng sẽ vô cùng suôn sẻ và giữ cho bạn tinh thần thoải mái suốt tuần. Bạn đang có một người bạn đời tuyệt vời, biết thông cảm và lắng nghe, hãy giữ chân người ấy thật chặt nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm