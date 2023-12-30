Ở xởi lởi Trời cho: Đúng tháng 1/2024, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 07:18

Ở hiền thì lại gặp lành, những con giáp này nếu thành tâm tích đức thì trong tháng 1/2024 sẽ được quý nhân phù trợ, biến nguy thành an, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Sửu

Những ngày tháng qua, những người tuổi Sửu vì vướng Tam Tai nên trong cuộc sống sẽ có nhiều điều không may mắn như mong đợi. Con giáp này thường xuyên gặp phải tai họa và vận rủi, đôi khi mệt mỏi và chán nản.

Tuy nhiên, sang tháng 1/2024, tuổi Sửu có cơ hội thay đổi rực rỡ và cuộc sống công việc suôn sẻ. Nhờ vậy mà đường tài vận cũng khởi sắc. Theo tử vi, cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ giàu có hơn nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực.

Ở xởi lởi Trời cho: Đúng tháng 1/2024, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất sâu sắc, nói ít làm nhiều. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng không ai có thể đoán được họ đang suy nghĩ những gì trong đầu. Tử vi có nói, trong tháng 1/2024, người tuổi Mùi có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong sự nghiệp. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, trơn tru hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.

Đặc biệt, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đi lên rõ rệt. Được sếp yêu quý, trọng dụng, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Ở xởi lởi Trời cho: Đúng tháng 1/2024, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp Dậu được biết đến là người tốt bụng, chăm chỉ, ai cũng biết cách đối nhân xử thế. Hầu hết những người tuổi này đều có tham vọng và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước.

Trong tháng 1/2024, con đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ tương đối hanh thông. Trước đây họ đã từng gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh thì  buôn may bán đắt, có nhiều cơ hội mở rộng phạm vi kinh doanh.

Ở xởi lởi Trời cho: Đúng tháng 1/2024, 3 con giáp biến hung thành cát, tài vận cực tốt, kiếm được tiền tỷ, tha hồ vét sạch của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, phát lộc cực to

Danh sách 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, mặc dù tiền bạc nhiều nhưng họ vô cùng khiêm tốn, chẳng hề khoe khoang hay kênh kiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 1 tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 21 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026