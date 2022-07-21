Ở hiền gặp lành, 3 con giáp sống không quá tham vọng vẫn may mắn và thành công trong cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 01:09

Có những con giáp không quá tham vọng, thậm chí là ngốc nghếch nhưng vẫn may mắn và thành công.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi là một trong những con giáp khù khờ được trời thương đầu tiên phải kể đến. Những người tuổi Hợi từ khi sinh ra đã gặp nhiều may mắn. Họ có tính cách ôn hòa, ít khi nổi nóng, đối xử tốt bụng với mọi người.

 

Có thể nói ở con giáp này có sự trầm ổn cương quyết, vừa lương thiện vừa mộc mạc giản dị, có tinh thần vững vàng không lay chuyển được, sức khỏe lại dồi dào, làm việc gì cũng đầu tư rất nhiều công sức.

 

Phương châm sống của họ là “người không đụng ta, ta không đụng người”, bởi vậy con giáp này không thích gây chuyện, việc gì cũng sẵn sàng nhường nhịn người khác vì không muốn đẩy mối quan hệ đến bờ vực căng thẳng.

 

Thường ngày Hợi luôn khoác lên mình vẻ ngoài có đôi chút ngu ngơ vô hại, tưởng như không có bất cứ toan tính nào, nhưng khi có người tự tìm đến cửa khiêu khích thì họ sẽ không nể mặt mà sẽ sử dụng các cách khác nhau để đáp lại.

 

Thực chất, những người tuổi Hợi là những người thông minh nhưng biết giả ngốc, có thể họ tạo cảm giác có phần ngốc nghếch, không tinh tế nhưng thật ra họ vô cùng thông minh và đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Trong sự lương thiện của con giáp này cũng có sự mạnh mẽ, họ không thích gây chuyện không đồng nghĩa với việc họ sợ phiền phức. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra, họ đều biết từng bước phân tích và giải quyết thật tốt các vấn đề mà bản thân đang đối mặt.

Từ khi còn trẻ, người tuổi này cũng luôn biết tận dụng những thế mạnh của mình để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi trưởng thành, sự nghiệp của họ ngày càng phát đạt, tiền tài vượng phát. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể thăng quan tiến chức, nắm giữ những địa vị cao. Sau tuổi trung niên, Hợi được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều thành công hơn, gặp nhiều may mắn hơn.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng.

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

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Thường là những người kiệm lời và giấu cảm xúc, khó mà biết được người tuổi Sửu đang nghĩ gì. Thế nhưng, bạn cũng đừng nghĩ họ hiền lành mà bắt nạt nhé. Một khi họ đã nổi cơn thịnh nộ thì những kẻ ghê gớm nhất cũng phải dè chừng đấy.

Theo các chuyên gia tử vi, tuy hiền lành, nhiều khi bị gán mác là "khù khờ" nhưng đúng như câu nói của người xưa, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", người tuổi Sửu lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố.

Dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Tuổi Mùi

Từ trước đến nay, người cầm tinh Dê vốn không thích gây chuyện thị phi, sở hữu tính cách rất tốt và sẵn sàng nhún nhường khi cần. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà Mùi mang đến cho người khác cảm giác họ khá dễ bị bắt nạt.

Nhưng trên thực tế thì họ vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân mình, làm việc rất tử tế lại còn rất thông minh. Người này nói ít làm nhiều, được đánh giá là hiền lành chất phác nhưng cũng rất dứt khoát.

Trong mọi hoàn cảnh, họ làm gì cũng vô cùng thận trọng và chăm chỉ, xử sự vô cùng lý trí, từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi nhưng họ cũng không sợ những chuyện phiền phức.

Thường ngày có vẻ ngô nghê nhưng nếu có người cố ý gây chuyện hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với con giáp này, họ sẽ có cách ứng xử thích đáng chứ không chịu để người khác tùy ý ức hiếp. Bằng khả năng và trí thông minh, con giáp nào sẽ bình tĩnh giải quyết hết tất cả các vấn đề mà mình gặp phải.

Đặc biệt, người tuổi Mùi có tầm nhìn xa và có thể đưa ra những quyết định chính xác. Vì vậy, họ dễ tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp và đạt được danh vọng, tài lộc. Họ giỏi về việc vạch kế hoạch, gặp bất cứ việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt xử lý mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Mùi chính xác là kiểu người ngu ngơ được trời thương, cuộc đời dù gặp khó khăn chông gai đến đâu cũng có thể hóa nguy thành an, hậu vận sung túc đủ đầy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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