Nước chảy chỗ trũng, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 15:55

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bạn chỉ cần nắm bắt và quyết tâm thực hiện thì ắt kiếm về một khoản lớn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới. Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân. Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Nước chảy chỗ trũng, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Nước chảy chỗ trũng, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Tử vi học có nói, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Nước chảy chỗ trũng, đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 tuổi lộc lá tràn trề, tài lộc bùng nổ, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đúng 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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