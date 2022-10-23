Nước chảy chỗ trũng: 10 ngày đầu tháng 11 dương lịch, các con giáp nào được Thần Linh giúp đỡ?

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:33

Đầu tháng 11 tới đây, tử vi học có nói, về mặt tài chính, 3 con giáp có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Đầu tháng 11 tới đây, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là những người điềm tĩnh, cần cù, chịu khó. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế, và có ý chí vững vàng. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu tinh thần trách nhiệm nên thường được mọi người tin tưởng.

10 ngày đầu tháng 11, người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

Nước chảy chỗ trũng: 10 ngày đầu tháng 11 dương lịch, các con giáp nào được Thần Linh giúp đỡ? - Ảnh 1
Trong khi đó, người làm kinh doanh thì công việc buôn cũng dần khởi sắc, doanh thu tăng cao hơn trước. Khi cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ, hãy suy nghĩ kỹ để nắm bắt cơ hội. 

Mặt khác, thời gian gần đây, người tuổi Sửu có sức khỏe không tốt, cần tránh làm việc quá sức và mặc ấm trước khi ra ngoài.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc.

Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Hãy tập trung và cẩn trọng hơn trong từng đường đi, nước bước.

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đầu tháng 11 này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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