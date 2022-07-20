Nửa tháng tới của các con giáp nào sẽ gặp nhiều may mắn, tin vui gõ cửa lia lịa?

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Nửa tháng tới đây, con giáp tuổi Tỵ được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Họ coi trọng các mối quan hệ cá nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù có tài giỏi hơn người cũng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân ắt sẽ tìm được người bạn đời ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu hiền lành, nói ít, làm nhiều. Trong công việc, họ tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn và có tư duy nhạy bén.

Thời gian gần đây, con giáp này gặp phải không ít muộn phiền trong công việc. Người làm kinh doanh thì tình trạng hàng hóa ế ẩm. Người đầu tư cũng thua lỗ, gặp nhiều áp lực.



Tuy vậy, nửa tháng tới, tài vận của con giáp tuổi Dậu có nhiều khởi sắc. Người tuổi này đã tìm ra hướng đi mới cho công việc của mình. Người làm kinh doanh sẽ gặp được khách hàng, đối tác và nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Trong khi đó, con giáp tuổi Dậu đang có ý định chuyển công việc cũng nhận được nhiều lời mời. Con giáp này nỗ lực hết mình nên sẽ sớm vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu xứng đáng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý thật thà, chân thành và cũng rất cầu toàn. Họ luôn cố gắng làm mọi việc theo cách hoàn hảo nhất. Con giáp tuổi này tài năng hơn người, nhiều tham vọng và không chịu sống an phận thủ thường.

Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy bắt đầu những dự định của mình càng sớm càng tốt.

Trong vòng nửa tháng tới, những nỗ lực, công sức của họ bỏ ra ắt sẽ được đền đáp. Người tuổi này đang học hành, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả cao.

Con giáp tuổi Tý làm công ăn lương cũng nhận lộc trời ban, thu nhập tăng cao. Họ nhận thêm công việc, dự án, có thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp này cũng có cơ hội hợp tác làm ăn, dự báo sẽ sinh lời lớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo