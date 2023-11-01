Nửa đầu tháng 11, TOP 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 10:25

Trong nửa đầu tháng 11, những con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Sửu

Trời sinh những ai cầm tinh con Trâu đều vô cùng hiền lành, chăm chỉ làm lụm nên đi đâu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi chỉ rõ, nửa đầu tháng 11, tuổi Sửu sẽ liên tục rước lộc vào nhà, cuộc sống thăng hoa ngoạn mục.

Nhờ thần tài dúi tiền vào tay, trời Phật đổ lộc xuống đầu nên Sửu làm gì cũng “trúng mánh”. Thậm chí, Sửu còn may mắn đến mức có thể trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Thế nên, dù hiện tại cực nhọc đến mấy Sửu cũng đừng nản chí bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Nửa đầu tháng 11, TOP 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người cầm tinh tuổi Dần là người giỏi giang, năng động và tràn đầy nhiệt huyết với công việc của mình. Trong tính cách người tuổi Dần cũng rất mạnh mẽ nên cực quyết đoán trong công việc.

Vào nửa đầu tháng 11, ai khổ mặc ai, con giáp giàu có này vẫn đắc tài đắc lộc, huy hoàng chói lọi. Thế nên, nếu đang ấp ủ dự án đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Dần hãy bắt tay vào thực hiện ngay.

Nửa đầu tháng 11, TOP 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích phiêu lưu, khám phá. Thế nhưng, một khi đã tập trung cho công việc ai cũng phải kiêng dè trước năng lực, óc sáng tạo của con giáp thông minh hơn người này. Nhờ thế, Ngọ được cấp trên trọng dụng, thăng tiến vượt bậc trong thời gian ngắn.

Tử vi chỉ ra rằng, trong nửa đầu tháng 11, tài vận của con giáp tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc làm gì cũng dễ dàng thành công nên người tuổi Ngọ sẽ có được cả tình duyên và sự nghiệp. Đặc biệt tuổi Ngọ có thể trúng số độc đắc vào những ngày này. Chính sự thành công trong sự nghiệp sẽ khiến bạn kiếm được bộn tiền và tình duyên trở nên đỏ thắm.

Nửa đầu tháng 11, TOP 3 con giáp ôm cục tiền khủng, mở cửa đón lộc tới tấp, đào trúng mỏ vàng, may mắn rải khắp nơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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