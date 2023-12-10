Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đón nhận vô vàn tin vui, vượng phát bất ngờ, bạc vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 14:19

Tử vi dự đoán, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn ôm trọn tài lộc, đường công danh sáng rực rỡ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn trong nửa đầu tháng 11 âm lịch. Nhờ vậy mà tinh thần bạn luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Đường tài lộc của con giáp may mắn vẫn ổn định.

Nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đón nhận vô vàn tin vui, vượng phát bất ngờ, bạc vàng dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong nửa đầu tháng 11 âm lịch. Vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được thăng chức, tăng lương.

Chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì khả năng cao sẽ đổi đời trong thời gian này. Con giáp này có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ làm ăn kinh doanh phát đạt. Mặt khác, họ là người biết nắm bắt cơ hội, giỏi xoay chuyển tình thế khi gặp thời cơ.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đón nhận vô vàn tin vui, vượng phát bất ngờ, bạc vàng dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Được cát tinh phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Tuổi Ngọ là người thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ nên trời ban cho vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Con giáp này nhanh chóng đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai cũng ngưỡng mộ.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đón nhận vô vàn tin vui, vượng phát bất ngờ, bạc vàng dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

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